Gottlieb in Bad Cannstatt: Kampf um vier Tische auf einem Parkplatz

1 Marko Schumacher in seinem Gottlieb – draußen, wohlgemerkt. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Stadt hat eine großzügige Regelung für Außengastronomie auf öffentlichen Flächen. Wann sie nicht greift, hat der Gastronom Marko Schumacher erfahren. Er betreibt das Gottlieb in Bad Cannstatt











Eine Stadt ist nur lebenswert, wenn sich Menschen begegnen können. Parkplätze verhindern immer noch an zu vielen Orten in dieser Stadt diese Begegnungsmöglichkeiten.“ Zwei Sätze, die sich der Cannstatter Gastronom Marko Schumacher einrahmen sollte. Formuliert hat ihn die Fraktionsgemeinschaft Puls in einem Antrag an die Verwaltung, in dem sie klarstellt, dass die Café-Bar Gottlieb des Quereinsteigers in der Cannstatter König-Karl-Straße solche Begegnungen für die Nachbarschaft erst ermöglicht hat, seit sie im Sommer 2022 in Betrieb gegangen ist. Somit wäre es nicht zielführend, diese mit vier Tischen genutzte Fläche vor der Tür zu kassieren. Tatsächlich steht aber auf grauem Behördenpapier geschrieben: Eine weitere Bewirtschaftung der elf Quadratmeter großen Parkplatzfläche könne „unsererseits nicht geduldet werden, die weitere Bewirtschaftung der Fläche würde daher den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen. Ich fordere Sie daher hiermit erneut auf, die Parkplatzfläche unverzüglich zu räumen“.