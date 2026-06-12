Stockholm steht am Samstag ganz im Zeichen des schwedischen Königspaares. Denn dann wird die Goldene Hochzeit von Carl Gustaf und Silvia vorgezogen gefeiert. Unter anderem gibt es ein öffentliches Gratis-Konzert zum Thema Liebe - mit Musik aus den vergangenen 50 Jahren.

Die Goldene Hochzeit von König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) soll gebührend gefeiert werden. Das schwedische Königspaar kann am 19. Juni seinen 50. Hochzeitstag begehen, die offiziellen Feierlichkeiten sind jedoch bereits für Samstag, 13. Juni, angesetzt. Sie werden vorgezogen, da der 19. Juni auf Mittsommerabend fällt. Geplant ist ein Tag voller Aktivitäten, wie das Königshaus bekannt gegeben hat.

Nach dem Gottesdienst startet die Prozession Wie dem Programm zu entnehmen ist, beginnen die Feierlichkeiten zum Ehejubiläum mit einem Dankgottesdienst "Te Deum". Dieser findet ab 11:00 Uhr in der Palastkirche statt, erwartet werden dazu zahlreiche geladene Gäste. Danach gibt es auch für das Volk reichlich Gelegenheit, die Royals zu sehen: Ab 14:00 Uhr steht zunächst eine Fahrt mit der Prunkbarkasse an. Carl Gustaf und Silvia werden die königliche Schaluppe Vasaorden unterhalb des Schlosses besteigen und von Skeppsbron nach Djurgården gebracht. Von dort aus fährt das Goldpaar durch die Straßen Stockholms - im Detail über Strandvägen, Birger Jarlsgatan, Stureplan, Kungsgatan, Sveavägen, Sergels torg und Hamngatan bis zum Kungsträdgården.

Dort steht dann ab 15:00 Uhr der nächste Höhepunkt an: Das Königspaar lädt alle Interessierten zu einem großen Gratis-Konzert zum Thema Liebe ein, bei dem Musik aus den vergangenen 50 Jahren aufgeführt wird. Die Moderatoren Mark Levengood und Amie Bramme Sey führen durch die Veranstaltung, bei der verschiedene Künstler und ein Gospelchor auftreten.

Am Abend geht es ab 18:00 Uhr im Opernhaus mit einem Konzert zur Goldenen Hochzeit weiter. Tickets dafür waren ab Mitte März erhältlich. "Der Abend beginnt mit einem Hochzeitsmarsch, gefolgt von Klassikern und beliebten Opernstücken, unter anderem mit den Hofsängern Daniel Johansson, Karl-Magnus Fredriksson und Elin Rombo als Solisten", kündigt die Königliche Schwedische Oper an. Das Königliche Ballett präsentiert ebenfalls mehrere Tanzdarbietungen. Es werde "ein goldenes Geschenk mit einigen Überraschungen" für das Königspaar geben. Wer nicht im Saal anwesend sein kann, kann die Übertragung im schwedischen Fernsehen verfolgen.

Nach diesen kulturellen Angeboten beendet das Königspaar den Tag bei einem privaten Abendessen im Kreise von Familienmitgliedern und Freunden. Dieses ist für 20:00 Uhr im Schloss angesetzt.

Ausstellung und Briefmarke

Neben dem großen Aktionstag gibt es im Schloss auch eine Ausstellung zu Ehren von Carl Gustaf und seiner Silvia. Diese trägt den Titel "Gold! - 50 Jahre gemeinsam für Schweden" und wurde am 22. Mai eröffnet. Wie das Königshaus mitteilte, werden im Staatssaal viele Erinnerungen wie Fotografien, Hochzeitsgeschenke und Kleidungsstücke gezeigt, die "fünf Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte widerspiegeln". Bereits am 7. Mai erschien in Schweden zudem eine neue Briefmarke zu Ehren des Paares. Die von Daniel Bjugård entworfene Marke zeigt die beiden im Park von Schloss Drottningholm - das Foto stammt von Elisabeth Toll - und ist von einem sogenannten Mini-Sheet mit geprägten und vergoldeten Details umrahmt.