Stockholm steht am Samstag ganz im Zeichen des schwedischen Königspaares. Denn dann wird die Goldene Hochzeit von Carl Gustaf und Silvia vorgezogen gefeiert. Unter anderem gibt es ein öffentliches Gratis-Konzert zum Thema Liebe - mit Musik aus den vergangenen 50 Jahren.
Die Goldene Hochzeit von König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) soll gebührend gefeiert werden. Das schwedische Königspaar kann am 19. Juni seinen 50. Hochzeitstag begehen, die offiziellen Feierlichkeiten sind jedoch bereits für Samstag, 13. Juni, angesetzt. Sie werden vorgezogen, da der 19. Juni auf Mittsommerabend fällt. Geplant ist ein Tag voller Aktivitäten, wie das Königshaus bekannt gegeben hat.