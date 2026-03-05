Die Nachtschicht geht fremd. Und verlässt die Andreaskirche. Im Sport in Bad Cannstatt findet der ganz besondere Gottesdienst statt, natürlich mit einer Goldmedaillengewinnerin.

So ein Gottesdienst hat ja nicht wenig mit Sportveranstaltungen zu tun. Die Gesänge, die Gemeinschaft, der feste Ablauf, die Liturgie also. Insofern ist es nur folgerichtig, dass die Nachtschicht in eine Haus des Sportes geht. Im Sport in Bad Cannstatt gibt es am Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr einen Nachschlag zum Thema Heimat.

Gast bei Pfarrer Ralf Vogel ist die Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye. Gold für Deutschland in Paris 2024. Doch Deutschland war nicht immer gut zu ihr. Im Gegenteil. Insbesondere in der Schule war Mobbing für sie ein großes Thema: Sie sei zu groß, ihre Haare sehen komisch aus, ihre Hautfarbe stimme nicht. Selbst nach dem Olympiasieg bekam die Kugelstoßerin zu hören: „Du bist keine von uns!“ Im Nachtschicht-Gottesdienst wird sie davon erzählen, wie ihr Glaube und ihre Gemeinde ihr geholfen hat, mit Ausgrenzungen umzugehen. Und vielleicht singt sie. Denn das kann sie auch. Unvergessen, wie sie während der Pressekonferenz nach dem olympischen Wettkampf das Lied „I Almost Let Go“ sang. Der Eintritt ist frei.

Die Nachtschicht-Gottesdienste finden seit 26 Jahren statt. Meistens in der Andreaskirche in Obertürkheim. Dorthin kommen die Menschen in Scharen, sie stehen des Abends Schlange,um einen Platz zu finden. Vor einer Kirche,wohlgemerkt. Doch hin und wieder wandern Pfarrer Andreas Vogel und sein Team durch die Stadt, so geht es jetzt ins Sport am Fritz-Walter-Weg 19.