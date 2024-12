Gotham Film Awards: Angebliches Liebes-Aus: Zoë Kravitz gibt sich selbstbewusst

Das Schauspielpaar Zoë Kravitz (36) und Channing Tatum (44) soll sich vor wenigen Monaten getrennt haben. Nun zeigte sich die Darstellerin erstmals nach den Schlagzeilen um ihre Beziehung auf dem roten Teppich: Anlässlich der diesjährigen Gotham Film Awards posierte Kravitz gewohnt lässig im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Dabei trug sie ein bodenlanges Kleid mit Cut-Outs der Luxusmarke Yves Saint Laurent und zeigte sich betont selbstbewusst.

Vermeintliche Trennung nach Verlobung

Im Oktober berichtete unter anderem das "People"-Magazin, dass Kravitz und Tatum ihre Verlobung gelöst und sich getrennt hätten. Wann genau die Trennung stattfand, ist bislang noch nicht bekannt. Weder die 36-Jährige noch der "Magic Mike"-Star äußerten sich bislang zu den Behauptungen.

2021 wurden die beiden Schauspieler erstmals in Verbindung gebracht, nachdem sie gemeinsam bei einem Ausflug in New York City gesichtet wurden. Wenig später machte Tatum die Beziehung zu Kravitz offiziell, indem er ein gemeinsames Foto auf seinem Instagram-Account teilte. Im Oktober 2023 wurden erstmals Spekulationen um eine mögliche Verlobung laut, die schließlich Kravitz' Vater Lenny (60) beim Palm Springs International Film Festival bestätigte. "So ist das Leben. Wenn deine Familie glücklich ist, wenn dein Kind glücklich ist, dann ist alles gut", freute er sich im Interview mit "Entertainment Tonight" über die Verlobung.

Für Kravitz und Tatum wäre es jeweils die zweite Ehe gewesen: Die "Big Little Lies"-Darstellerin war von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Karl Glusman (36) verheiratet. Tatum hingegen heiratete 2009 die Schauspielerin Jenna Dewan (44). Die Ehe hielt zehn Jahre.