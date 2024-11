1 Spielte Blair Waldorf in "Gossip Girl": Leighton Meester. Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

„Gossip Girl“ lief in den USA von September 2007 bis Dezember 2012 in den USA und wurde einige Jahre nach Erstausstrahlung auch in Deutschland veröffentlicht. Seitdem zählt die Serie immer noch zu den beliebtesten. Auf diesen Streaming-Plattformen können Sie die Storylines rund um Blair Waldorf und Serena van der Woodsen streamen.

Wo Sie „Gossip Girl“ aktuell schauen können Diese Streaming-Anbieter haben „Gossip Girl“ aktuell zum Streamen im Angebot: ANZEIGE Der Cast von „Gossip Girl“ Der Hauptcast von „Gossip Girl“: Blake Lively als Serena van der Woodsen

Leighton Meester als Blair Waldorf

Penn Badgely als Daniel „Dan“ Humphrey

Chace Crawford als Nathaniel „Nate“ Archibald

Ed Westwick als Charles „Chuck“ Bass

Kelly Rutherford als Lilian „Lily“ van der Woodsen

Matthew Settle als Rufus Humphrey

Jessica Szohr als Vanessa Abrams

Taylor Momsen als Jennifer „Jenny“ Humphrey

Kaylee DeFer als Ivy Dickens (ab Staffel 5)

Kristen Bell als die Stimme von „Gossip Girl“ Die Nebenbesetzung über die Jahre: Margaret Colin (Florencia Lozano in der Pilotfolge) als Eleanor Waldorf

Zuzanna Szadkowski als Dorota Kishlovsky

Michelle Trachtenberg als Georgina Sparks

Connor Paolo als Eric van der Woodsen

Robert John Burke als Bartholomew „Bart“ Bass

Sam Robards als Howard „The Captain“ Archibald

Amanda Setton als Penelope Shafai

Yin Chang als Nelly Yuki

Francie Swift als Anne Archibald

Nicole Fiscella als Isabel Coates

Dreama Walker als Hazel Williams

Nan Zhang als Kati Farkas Darum geht es in „Gossip Girl“ Die Serie „Gossip Girl“ dreht sich um das Leben einer Gruppe wohlhabender Teenager der Upper East Side in Manhattan, New York City. Im Zentrum stehen deren Freundschaften, Liebesbeziehungen, Intrigen und Skandale, die auf einem anonymen Blog namens „Gossip Girl“ veröffentlicht werden. Dieser Blog deckt ständig Geheimnisse auf und sorgt für Spannungen und Konflikte in der Gruppe. Gossip Girl ist das zentrale Element der Serie und fungiert als Erzähler, Manipulator und Treiber der Handlung. Über die Staffeln wird immer wieder versucht, Gossip Girl zu entlarven, was allerdings erst zum Ende der Serie zu einer der Hauptstories wird.