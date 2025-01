Gospelkonzert in Böblingen: Ein Kirchenkonzert mit Partystimmung

The Gospel People begeistern rund 350 Besucher in der katholischen Kirche St. Maria. Eine Sakralshow, wie man sie nicht alle Sonntage erleben kann.

Solch eine gut gefüllte Kirche würde sich wohl so mancher Pfarrer beim Sonntagsgottesdienst wünschen. Nun ist Gospel eben auch alles andere als braves Singen mit Orgelbegleitung und lockt wohl auch deshalb stil- und weltoffene Besucher in die Kirche. Diese christlich-afroamerikanische Stilrichtung der Gottesanbetung hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Spiritual sowie Elementen des Blues und Jazz entwickelt und will Gläubige in ihrem ganzen Sein erreichen. Das heißt, dass durchaus getanzt werden darf, um sich nicht nur seelisch-geistig, sondern auch körperlich mit Gott zu verbinden! So auch geschehen in der St.-Maria-Kirche.

Auf ihrer Europatournee durch nahezu 30 Kirchen in Deutschland, der Schweiz und Österreich machten die international bekannte Formation The Gospel People am frühen Sonntagabend auch in Böblingen Halt. „Nicht Kälte und Dunkelheit dürfen herrschen, sondern Mut und Zuversicht sind gefragt“, so Owen Nixon, Frontmann und Arrangeur einer der erfolgreichsten US-Gospelgruppen. In diesen kriegerischen Zeiten ein frommer Wunsch! Der Frontmann der siebenköpfigen Truppe macht gleich zu Beginn klar, worum es geht: „Das Echo unserer Stimmen steigt zum Himmel empor!“

Eine Sakralshow von Gospel bis Duke Ellington

Die beiden Keyboarder sowie der Schlagzeuger füllen Rap-groovend, phonstark und hallend den Kirchenraum, bevor die drei Sängerinnen das Septett ergänzen. „Klatscht mit euren Händen, stampft mit eueren Füßen – wir wollen, dass ihr die Kraft des Gospels erfahrt!“, ruft Nixon den Besuchern entgegen. Diese folgen gern dieser Aufforderung, bevor die Musiker mit einigen A-cappella-Nummern zeigen, dass sie auch leise können. Sie singen von der Freiheit, die ihre Ahnen in der Sklaverei verspürt haben, indem sie sich Gott zuwandten.

Mit Jazzstandards wie „I Got Rhythm“ kommen anschließend George Gershwin zu Wort sowie Joseph Kosma mit „Autumn Leaves“ und Duke Ellington („It Don’t Mean a Thing“). Nach diesem Ausflug ins Weltliche lässt man mit Hallelujas wieder Jesus hochleben. „Wir kamen, um eine gute Zeit zu haben, und ihr?“, fragt Nixon die Besucher, die begeistert zustimmen.

Ein Kirchenkonzert mit einer Stimmung fast wie am „Ballermann“

In der Pause unterhalten sich die Aidlingerin Daniela Mettvett und ihre Freundin Dagmar Delucheux aus Gültstein angeregt über das Erlebte. Zum dritten Mal sei sie dabei, strahlt die Gültsteinerin und wird von ihrer Freundin noch getoppt, die die Gospel People in den vergangenen 15 Jahren jedes Mal gesehen hat, wenn sie in die Region kamen. „Das sind so nette Musiker, man vergisst alles um sich herum und kann so richtig abschalten.“ Und das, obwohl sie von den Lautsprecherboxen fast weggeblasen werden: „Es hallt eben in einer Kirche.“

Nach der Pause gehen es die Gospel People erst ruhiger an, dann greifen sie wieder in die Vollen, was eine Besucherin mit „Jetzt ist Ballermann!“ kommentiert. In der Tat fühlt es sich inmitten tanzender Menschen wie Party an. „Gott liebt euch, weil er die Liebe selbst ist“, gibt Nixon mit auf den Weg und stellt am Ende endlich seine Formation vor. Zwar wird kein Titel anmoderiert, die Zugaben aber kennt man: „Amen“ und „Oh Happy Day“ zieren das ekstatische Finale eines Konzertes, das mit vokalen Glanzleistungen punktete, weniger jedoch mit der Lautstärke.