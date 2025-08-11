Gorilla-News aus der Wilhelma: Patenschaft für Affen-Uroma

Seit 15 Jahren hat eine Gorilla-Dame in der Stuttgarter Wilhelma eine Förderin. Sie hat nun ihre Patenschaft verlängert.
Die Gorilla-Dame Undi im Stuttgarter Zoo ist schon 53 Jahre alt und längst Uroma. Sie hat allein in der Wilhelma sechs Gorillakindern das Leben geschenkt. Auf die betagte Affen-Dame wird besonders aufgepasst: Seit dem Jahr 2010 ist das Radiologiezentrum Stuttgart Pate von Undi, teilt die Wilhelma mit. In diesem Sommer nun wurde die Patenschaft um ein weiteres Jahr verlängert. Die Fachärztin des Radiologiezentrums Stuttgart, Ann-Marie Tomm, nahm die Übergabe der neuen Patenschaftsurkunde zum Anlass, den Gorillas der Wilhelma einen Besuch abzustatten.