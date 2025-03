Googles Rekordeinkauf: Was ist eigentlich Wiz?

1 Google kauft das IT-Sicherheitsunternehmen Wiz für 32 Milliarden US-Dollar. Foto: imago/NurPhoto/Dominika Zarzycka

Für sagenhafte 32 Milliarden Dollar kauft Google das Unternehmen Wiz. Außer Branchenkennern dürften die Wenigsten je von ihm gehört haben. Was hinter dem Deal steckt.











Als Elon Musk (53) Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, wussten die meisten Menschen immerhin, wofür er so viel Geld ausgibt. Im Fall von Googles kürzlich getätigtem größten Deal der Unternehmensgeschichte ist das anders: Für satte 32 Milliarden Dollar kauft der Tech-Riese eine Firma namens Wiz. Hand aufs Herz - hätten Sie gewusst, in was Google da so viel investiert?