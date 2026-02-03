Google-Suche nach Aktien und Co.: In dieser Geld-Tabelle lässt Stuttgart fast alle hinter sich

„Schaffe, schaffe“ – Aktien kaufen? In kaum einer deutschen Großstadt ist das Interesse an Geldanlagen so hoch wie in Stuttgart. Was Google-Suchanfragen verraten.
Stuttgart gehört zu den finanzaffinsten Städten Deutschlands. Das zeigt eine aktuelle Datenanalyse des Online-Broker-Vergleichsportals BrokerChooser. Im bundesweiten Vergleich landet die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg auf Platz zwei der Städte mit dem größten Investment-Interesse – noch vor München und nur knapp hinter Frankfurt am Main.