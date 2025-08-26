Online-Rezensionen sind mehrheitlich positiv, zeigt eine Datenanalyse unserer Zeitung. Trotzdem erhalten nur wenige Lokale die Bestnote. Manche Bewertungen sind erstaunlich.
Für einen Kaffee nimmt sich Matthias Mendler die nötige Zeit. „Wir achten auf Qualität“, sagt der Betreiber von Cäff Chen. Im Oktober 2022 hat der Ostasienwissenschaftler mit seiner Frau Piyanut Siramanukum das Café mit Rösterei im Stuttgarter Westen übernommen. Original asiatische Gerichte serviert der 41-Jährige seinen Gästen außerdem. Laut den Bewertungen auf Google Maps zählt Cäff Chen zu den besten Lokalen in der Stadt. Dabei gehe es bei ihm manchmal etwas chaotisch zu, räumt Matthias Mendler ein. „Vielleicht sind die Leute deshalb umso positiver überrascht“, sagt er und lacht. Eine Analyse von rund 300 000 Google-Rezensionen, die über 636 Stuttgarter Restaurants und Cafés geschrieben wurden, bringt erstaunliche Ergebnisse: Zum Beispiel, dass nur drei Lokale mit mehr als 100 Bewertungen einen Spitzenwert erreichen oder dass 4,5 von fünf Sternen lediglich Mittelmaß sind und die Gourmet-Restaurants weniger gut punkten.