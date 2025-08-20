Um wie viel Uhr kann man das Google Pixel 10 vorbestellen?

Heute stellt Google sein neues Smartphone, das Google Pixel 10, offiziell vor. Viele fragen sich: Ab wann werden die Vorbestellungen freigeschaltet?

Heute Abend um 19 Uhr präsentiert Google beim groß angekündigten Event „Made by Google“ die neue Pixel-Generation. Im Google Store läuft bereits ein Countdown, der die Stunden bis zum Live-Event herunterzählt, das von Jimmy Fallon moderiert wird. Die spannende Frage: Wird die Bestellmöglichkeit in Deutschland ebenfalls exakt um 19 Uhr freigeschaltet?

Erfahrungsgemäß werden die Vorbestellungen neuer Pixel-Smartphones oft wenige Minuten vor Beginn des Events geöffnet. Wer das neue Google Pixel 10 ergattern will, sollte also pünktlich um 19 Uhr bereit sein.

Preise und Modelle

Die Basisversion soll laut übereinstimmenden Medienberichten ab 900 Euro erhältlich sein. Neben dieser Variante werden gleich drei weitere Modelle erwartet:

Pixel 10 Pro: Ab etwa 1.099 Euro

Pixel 10 Pro XL: Ab etwa 1.299 Euro

Pixel 10 Pro Fold: Ab etwa 1.899 Euro

Damit deckt Google ein breites Preisspektrum ab – vom „klassischen“ Flaggschiff bis hin zum Falt-Smartphone im Premiumsegment.

Weitere Hardware

Zusätzlich zu den vier Smartphones wird Google mit der Pixel Watch 4 eine neue Smartwatch vorstellen. Auch neue In-Ear-Kopfhörer, die Pixel Buds 2A, sollen Teil der Präsentation sein. Damit rundet Google sein Ökosystem weiter ab und bietet Käufern passende Geräte aus einer Hand.

Wo kann man das Event verfolgen?

„Made by Google ’25“ wird heute Abend ab 19 Uhr auf YouTube live übertragen. Neben Moderator Jimmy Fallon sind auch prominente Gäste angekündigt – unter anderem Basketball-Star Stephen Curry, Formel-1-Fahrer Lando Norris und die Jonas Brothers. Google setzt also nicht nur auf Technik, sondern auch auf Entertainment.