Um wie viel Uhr kann man das Google Pixel 10 vorbestellen?

Heute stellt Google sein neues Smartphone, das Google Pixel 10, offiziell vor. Viele fragen sich: Ab wann werden die Vorbestellungen freigeschaltet?
Heute Abend um 19 Uhr präsentiert Google beim groß angekündigten Event „Made by Google“ die neue Pixel-Generation. Im Google Store läuft bereits ein Countdown, der die Stunden bis zum Live-Event herunterzählt, das von Jimmy Fallon moderiert wird. Die spannende Frage: Wird die Bestellmöglichkeit in Deutschland ebenfalls exakt um 19 Uhr freigeschaltet?