Google-Maps-Rezensionen: Wie die Löschindustrie Google-Bewertungen frisiert

Löschdienstleister lassen massenhaft Google-Bewertungen verschwinden. Ein Stuttgarter Fall erlaubt erstmals Einblicke in deren Methoden.
Diesen Winter wurde Johannes Lauber von Google an einen eigentlich vergessenen Kneipenabend am Wilhelmsplatz erinnert. Noch vor der Pandemie hatte der heute 39-jährige Stuttgarter Softwareentwickler die Kneipe „La Concha“ besucht. Er war unzufrieden und vergab auf Google Maps einen von fünf Sternen. Begründung: „Verrauchter Laden“. Das, teilte Google im November 2025 mit, könne so nicht länger stehen bleiben: Wegen einer Beschwerde sei man „verpflichtet, die betreffende Rezension zu entfernen“. Es handle sich um „Diffamierung“.