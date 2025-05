Google Maps: Navigationsdienst irritiert mit vermeintlichen Autobahnsperrungen

1 Viele Autofahrer wurden am Himmelfahrtstag von Google Maps irritiert. (Symbolbild) Foto: Melissa Erichsen/dpa/Melissa Erichsen

Viele Autofahrer suchen sich ihre Route über Google Maps. Am Himmelfahrtstag zeigt der Navigationsdienst auffallend viele Straßensperrungen an, von denen die Polizei nichts weiß.











Google Maps hat viele Autofahrer am Himmelfahrtstag mit falschen Angaben zu Autobahnsperrungen irritiert. Um Hamburg, Berlin, Frankfurt und andere deutsche Großstädte zeigte der Online-Dienst rotgepunktete Straßenabschnitte. Die Polizei in Hamburg, Frankfurt, Mainz und in Nordrhein-Westfalen bestätigte die Sperrungen nicht. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung waren auch Teile der Niederlande und Belgiens betroffen.