Google Maps: Bei diesen 12 Stuttgarter Gastros verschwinden die meisten Google-Bewertungen

Kritik oder Diffamierung? Nutzerbewertungen auf Google Maps lassen sich leicht löschen. Nun zeigt Google das Ausmaß selbst an. Wir haben über 2200 Betriebe in Stuttgart analysiert.
Der Kartendienst Google Maps zeigt seit Ende April einen Hinweis an, wenn bei einem Restaurant oder anderen Betrieb Nutzerbewertungen wegen „Diffamierung“ entfernt worden sind. Seitdem kursieren verschiedene Zahlen und Listen zum Ausmaß des Problems. Unsere Redaktion hat mehr als 2200 Restaurants, Bars und andere Gastro-Betriebe in Stuttgart ausgewertet - und legt nun mit der bislang breitesten Analyse offen, wie üblich verschwundene Rezensionen in der Landeshauptstadt sind. Zwölf Betriebe sind besonders auffällig.