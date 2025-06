Neue Google-Funktion: Kleidung mit KI virtuell anprobieren

Google will Online-Shopping revolutionieren

1 Bald soll man auf Google Kleidung mithilfe von KI virtuell anprobieren können. Foto: Casimiro PT / shutterstock.com

In den USA testet Google gerade eine Funktion, mit der beim Online-Shopping Kleidung virtuell anprobiert werden kann. So läuft die KI-Anprobe ab.











Google geht den nächsten Schritt in Richtung KI-gesteuertes Shopping-Erlebnis: In den USA testet der Konzern derzeit ein neues Feature, das es Nutzern ermöglicht, Kleidung virtuell an sich selbst anzuprobieren – mithilfe eines Ganzkörperfotos. Das Tool ist Teil eines umfassenden Experiments mit dem sogenannten „AI Mode“, der Shopping, Produktvergleich und Kaufentscheidung durch Künstliche Intelligenz bereichern soll.