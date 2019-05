1 So sieht die Ausnüchterungszelle bei der Polizei in Stuttgart aus (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Zeiten des Internets wird heutzutage nahezu alles bewertet. So auch das Polizeipräsidium in Stuttgart. Dabei könnte man fast das Gefühl bekommen, Hotelbewertungen durchzulesen.

Stuttgart - Der Bewertungswahnsinn im Internet scheint kaum eine Grenze zu kennen. Das miserable Hotel vom letzen Sommerurlaub, der spannende Museumsbesuch beim Städtetrip oder das leckere Restaurant von gestern Abend: Kaum etwas wird heutzutage nicht im Netz bewertet. Vielen dienen diese Bewertungen als Grundlage für den nächsten Besuch, andere lassen einfach mal Luft ab oder wollen andere an ihrem Erlebnis teilhaben lassen.

Auch die Polizei Stuttgart wurde bereits mehrfach bewertet. Wir haben uns die schönsten Bewertungen rausgesucht.

Der Klassiker: Das Polizeipräsidium mit einem Hotel gleichsetzen

Was darf in keiner Hotelbewertung fehlen? Sicherlich eine Beschreibung des Zimmers. Dieser „Gast“ des Polizeipräsidiums in Stuttgart war eher weniger angetan: „Zimmer zwar sauber (dafür zwei Sterne), dafür WC und Waschbecken im Schlafraum. Dusche gibt es leider gar keine. Das Bett ist sehr hart und macht den Aufenthalt nicht gerade angenehm. Steckdosen sind ebenso keine auf dem Zimmer.“ Doch nicht jeder ist so kritisch wie dieser Gast. Ein anderer findet lobende Worte für das „Zimmer“: „Die U-Haftzelle war warm und angenehm.“

Aber auch der Service interessiert den zukünftigen Gast. Dieser wurde in einer der Bewertungen der Polizei Stuttgart wie folgt beschreiben: „In Präsidium wurden wir drucklos aufgenommen. Wir bekamen eine Flasche Wasser, um nüchtern zu werden.“ Und wie steht es so um das Ambiente: „Angenehm und herzlich die Atmosphäre auf diesem Revier“, schreibt dieser „Gast“.

Wie leicht komme ich eigentlich an ein Zimmer in diesem „Hotel“? Auch dies ist für viele künftige „Gäste“ von Relevanz. Dazu schreibt dieser Übernachtungsgast der Polizei: „Super ist die 24/7 Hotline - macht Buchungen rund um die Uhr möglich.“

„Im Wagen hatten wir viel Beinfreiheit“

Aber auch die Fahrt mit dem Dienstwagen der Polizisten ist das Thema einiger Bewertungen: „Der Polizeiwagen war warmklimatisiert! Sehr angenehm. Im Wagen hatten wir viel Beinfreiheit.“

Kaum ein Bereich wurde nicht bewertet. So gibt es auch zu der Parksituation vor Ort Informationen in den Bewertungen: „Wir wurden im Parkhaus zugeparkt. Zwei sehr freundliche und zuvorkommende Polizisten haben uns beim Ausparken geholfen, was wirklich Millimeterarbeit war.“

Nicht nur die Polizei Stuttgart wurde über Google bewertet. Auch bei zahlreichen anderen Polizeistationen in der Region finden sich Bewertungen. Die Polizei Ludwigsburg hat selbst einen Blick auf ihre Bewertungen geworfen und das Ergebnis auf Twitter geteilt:

„Nächtigen Sie lieber woanders.“

Und wie legt die Polizei in Stuttgart wohl die Handschellen an? Auch dazu wird der Interessierte in den Google-Bewertungen fündig. Obendrauf gibt es gar noch einen kleinen Erlebnisbericht des Bewertenden: „Wurde mit einem Kollegen an einem Samstagabend halb trunken nach einer grundlosen Schlägerei festgenommen. Die Polizistin machte die Schellen nicht zu arg zu.“

Doch nicht jeder Gast war mit seinem Besuch im Polizeipräsidium rundum zufrieden: „Alles in allem nicht zu empfehlen. Nächtigen Sie lieber woanders.“

Bei einigen Besuchern scheint das Revier in Stuttgart dennoch ziemlich gut anzukommen. Das Fazit dieser Bewertungen: „Kann ich nur weiterempfehlen. Vielen Dank dafür.“ Oder in anderen Worten: „Mit allen drum und dran ein netter Abend. Gerne wieder!“