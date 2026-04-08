Goodbye Deutschland!-Star: Nicole Töpperwien ziert den Playboy

"Goodbye Deutschland!"-Star Nicole Töpperwien ziert die Mai-Ausgabe des deutschen "Playboy". Mit den Aufnahmen möchte sie ein Zeichen setzen - dass sie nicht nur die Ehefrau von Kult-Auswanderer Chris Töpperwien ist, sondern auch ihren eigenen Kopf hat.
Nicole Töpperwien (35) stand bisher immer ein bisschen im Schatten ihres Ehemannes Chris Töpperwien (52), der 2012 durch "Goodbye Deutschland!" als Currywurst-Mann bekannt wurde und schon in diversen Reality-Formaten von Dschungelcamp bis "Promis unter Palmen" dabei war. Doch jetzt will die 35-Jährige mit ihrem "Playboy"-Shooting zeigen, dass sie ein "eigenständiger Mensch" ist.