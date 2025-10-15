Chris Töpperwien sagt offenbar Goodbye zu "Goodbye Deutschland!". Aber warum steigt der "Currywurstmann" aus dem Erfolgsformat aus?
Eine 13 Jahre währende Reality-Ära geht offenbar zu Ende. Chris Töpperwien (51), der sich als schriller "Currywurstmann" einen Namen in den USA und im deutschen Fernsehen gemacht hat, steigt nach eigener Aussage beim VOX-Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" aus. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung bestätigt er nicht nur seinen Abschied, sondern nennt auch die Gründe für seine Entscheidung.