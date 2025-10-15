Eine 13 Jahre währende Reality-Ära geht offenbar zu Ende. Chris Töpperwien (51), der sich als schriller "Currywurstmann" einen Namen in den USA und im deutschen Fernsehen gemacht hat, steigt nach eigener Aussage beim VOX-Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" aus. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung bestätigt er nicht nur seinen Abschied, sondern nennt auch die Gründe für seine Entscheidung.

"Ich gehe in 'Goodbye Deutschland'-Rente", wird Töpperwien zitiert. Eine sicherlich wohlüberlegte Entscheidung, schließlich bestimmt die Sendung seit seinem Einstieg im Jahr 2012 einen nicht unwesentlichen Teil seines Lebens. Er wolle aber "nicht immer dasselbe machen". Das betreffe nicht nur "Goodbye Deutschland", sondern sein generelles Leben: "Es fiel mir in den letzten ein, zwei Jahren auf, dass ich stagniere - im Job und auch menschlich."

Sind das die angekündigten Veränderungen?

Bei seinem Aus bei "Goodbye Deutschland!" dürfte es sich um eine der Veränderungen handeln, die Töpperwien unlängst auf seinem Instagram-Account angekündigt hatte. Am 4. Oktober hatte der dort in einem Posting geschrieben: "Es wird in den nächsten Monaten einige Veränderungen geben. Leider kann ich euch das momentan noch nicht genauer erläutern aber ich habe mich für ein paar entscheidende Änderungen entschieden."

Vom umtriebigen Reality-Dasein dürfte sich Töpperwien nach seiner Ankündigung zumindest vorerst verabschieden. Nachdem er dank "Goodbye Deutschland" bekanntgeworden war, hatte er unter anderem auch am "Sommerhaus der Stars", "Promis unter Palmen" und dem Dschungelcamp teilgenommen. Im Zuge dessen war er auch Teil einer Sonderausgabe von "Das perfekte Promi-Dinner", in der er für andere Dschungelcamper kochte.

Seit 2022 ist Töpperwien zum dritten Mal verheiratet, im selben Jahr kam sein erstes Kind, ein Sohn, zur Welt. Seiner Familie wolle er fortan noch mehr Zeit widmen - abseits der Kamerateams.