Good Will Hunting-Star: Minnie Driver stößt zu Emily in Paris

Die Netflix-Serie "Emily in Paris" bekommt prominenten Zuwachs: Die britische Schauspielerin Minnie Driver wird in der kommenden fünften Staffel als royaler Neuzugang an der Seite von Lily Collins und Co. zu sehen sein.

Hochkarätige Verstärkung für den Netflix-Hit "Emily in Paris": Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird Schauspielerin Minnie Driver (55) in der kommenden fünften Staffel der Serie mitspielen. Die für einen Oscar nominierte Britin wird demnach die Rolle der "Prinzessin Jane" übernehmen.

Laut der Charakterbeschreibung handelt es sich bei Drivers Figur um "eine Freundin von Sylvie, die in eine königliche Familie eingeheiratet hat". Sylvie wird seit Beginn der Serie von der französischen Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu (62) verkörpert und ist die strenge Chefin von Hauptfigur Emily (Lily Collins, 36).

Dreharbeiten bereits in vollem Gange

Die Produktion der fünften Staffel, die im September 2024 offiziell angekündigt wurde, läuft seit Anfang Mai. Der Schauplatz der Serie hat sich nach Rom verlegt, wohin Emily am Ende der vierten Staffel zog, um dort das italienische Büro der Agentur Grateau zu leiten.

Neben Lily Collins sind in den neuen Folgen auch viele bekannte Seriengesichter wieder mit von der Partie, darunter Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie und Ashley Park. Camille Razat kehrt dagegen nicht in ihre Rolle von Camille zurück. "Nach einer unglaublichen Reise habe ich beschlossen, mich von 'Emily in Paris' zu trennen", erklärte sie selbst vor wenigen Wochen auf Instagram.

Wann genau die fünfte Staffel von "Emily in Paris" auf Netflix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Angesichts der laufenden Dreharbeiten ist aber mit einer Veröffentlichung Ende 2025 oder Anfang 2026 zu rechnen.

Oscar-nominierter Neuzugang

Mit Minnie Driver holen sich die "Emily in Paris"-Verantwortlichen eine Oscar-nominierte Schauspielerin ans Set. Die 55-Jährige war bereits 1995 in "James Bond 007 - GoldenEye" zu sehen, zwei Jahre später wurde sie für ihre Rolle in "Good Will Hunting" an der Seite von Matt Damon, Ben Affleck und Robin Williams endgültig international bekannt und für den Oscar nominiert.

Zu ihren weiteren bekannten Filmrollen zählen Auftritte in "Owning Mahowny", der 2004er-Verfilmung von "Das Phantom der Oper" und der Live-Action-Adaption von "Cinderella" aus dem Jahr 2021. Im Fernsehen war Driver bereits in der FX-Serie "The Riches", der ABC-Sitcom "Speechless" und der Netflix-Miniserie "The Witcher: Blood Origin" zu sehen.