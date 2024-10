Good Luck Guys: Wer hat Staffel 2 gewonnen?

Im Finale kämpften Team Rot (Valentina Principessa und Daniele Negroni), Team Grün (Jana-Maria Herz und Umut Tekin) und Team Lila (Jill Lange und Tobi Wegener) um den Sieg und um 20.000 Euro. Die Kandidaten mussten 4 Aufgaben lösen, ehe das schnellste Team dann das Preisgeld mit nach Hause nehmen durfte. Am Ende konnte sich Team Rot vor Team Lila durchsetzen. Somit heißen die Sieger der 2. Staffel: Valentina Principessa und Daniele Negroni.

Diese Teams sind vor dem Finale bereits ausgeschieden

Team Gelb: Liliana Maxwell und Aaron Königs

Team Blau: Sabrina Wlk und Eric Sindermann

Team Pink: Flocke und Vanessa & Jenny Grassl

Diese Reality-Stars waren in Staffel 1 dabei

Aurelia Lamprecht

Dominik Brcic

Jade Übach

Juliano Fernandez

Kevin Schäfer

Melissa Heitmann

Michael Schüler

Michaela Barresi

Michelle Daniaux

Paco Herb

Yasin Mohamed

Zoe Saip

Darum geht es in „Good Luck Guys“

"Good Luck Guys" ist eine Reality-Survival-Show, in der Influencer und Reality-Stars ihren luxuriösen Lebensstil gegen ein Abenteuer am Lost Beach eintauschen. Statt Entspannung kämpfen sie in Zweierteams ums Überleben und müssen sich harten Herausforderungen stellen. Wer die Aufgaben nicht meistert, läuft Gefahr, in einer Zeremonie von den anderen aus der Show gewählt zu werden. Am Ende kann nur ein Team das Preisgeld gewinnen.