Gondelsheim im Kreis Karlsruhe: „Unwetter mit beinahe biblischem Ausmaß“ laut Bürgermeister

1 Im Kreis Karlsruhe gab es im Zuge des Unwetters rund 800 Einsätze. (Archivbild) Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/EinsatzReport24 / Waldemar Gress

Eine Gewitterzelle hängt über dem Landkreis Karlsruhe. Es regnet in Massen, ein Fluss tritt über die Ufer. Zwei Tage danach schildert der Bürgermeister einer betroffenen Gemeinde seine Eindrücke.











Link kopiert



Nach den Überschwemmungen in Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) hat Bürgermeister Markus Rupp von einem „Unwetter mit beinahe biblischem Ausmaß“ berichtet. Der Fluss Saalbach sei am Dienstagabend in kürzester Zeit massiv angestiegen, es seien 130 Liter Regen pro Quadratmeter aus einer nicht weichen wollenden Gewitterzelle gefallen.