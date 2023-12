1 Der junge Mann war mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen worden und ist nun verstorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ende November ist es zu einem schweren Unfall bei Gomadingen gekommen, bei dem ein Mensch ums Leben kam und weitere verletzt wurden. Einer der Verletzten, ein 18-Jähriger, ist nun verstorben.











Link kopiert



Ein junger Mann ist über eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall bei Gomadingen (Kreis Reutlingen) gestorben. Der 18-Jährige war mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden und starb dort am Donnerstag, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.