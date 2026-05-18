Golfstar will nach vorn blicken: Tiger Woods nach Behandlung wieder bei Vanessa Trump

Tiger Woods ist nach seiner Behandlung im Ausland wieder zu Hause. Nach seinem Unfall und der Festnahme im März richtet der Golfstar nun den Blick nach vorn.

Nach sechs Wochen in Behandlung ist Tiger Woods (50) in der vergangenen Woche in sein Zuhause in Florida zurückgekehrt. Dort ist der Golfstar auch wieder mit seiner Partnerin Vanessa Trump vereint. Wie ein Insider dem Magazin "People" verriet, sei Woods derzeit "guter Dinge" und richte den Blick nach vorn. Er könne es demnach "kaum erwarten, die rechtlichen Probleme hinter sich zu lassen". Der 50-Jährige war nach einem Autounfall am 27. März 2026 festgenommen worden.

Tiger Woods wurde wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angeklagt. Ein Atemalkoholtest fiel negativ aus, einen anschließenden Urintest im Gefängnis verweigerte er jedoch. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten in seiner Hosentasche zwei Opioid-Tabletten.

Der Ausnahmesportler kündigte daraufhin an, sich im Ausland behandeln zu lassen und sich auf seine "Gesundheit zu konzentrieren". "Tiger hat diese Reise ernst genommen und möchte nun seine Genesung fortsetzen und dieses Kapitel hinter sich lassen", sagte der Insider dem Magazin "People".

Tiger Woods und Vanessa Trump "verliebt" und "glücklich"

Laut der anonymen Quelle sind Tiger Woods und Vanessa Trump weiterhin "verliebt" und "glücklich, sich wiederzusehen". Die Beziehung der beiden sei nach wie vor ernst. Vanessa Trump wolle ihrem Partner demnach unbedingt dabei helfen, seine Fortschritte fortzusetzen und weitere öffentliche Skandale hinter sich zu lassen - etwas, das beide "zutiefst verabscheuen".

Vanessa Trump war bis 2018 mit Donald Trump Jr. (48) verheiratet. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Für Woods seien diese laut der "People"-Quelle inzwischen "wie Familie". Besonders zu Vanessas ältester Tochter Kai (19), die ebenfalls Golf spielt, soll der Sportstar einen guten Draht haben.

Tiger Woods zählt zu den erfolgreichsten Golfspielern aller Zeiten, wird jedoch seit Jahren immer wieder von körperlichen und privaten Rückschlägen ausgebremst. Mehrere Rückenoperationen, anhaltende gesundheitliche Probleme und ein schwerer Autounfall im Jahr 2021 unterbrachen seine Karriere mehrfach. Schon damals war Woods mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und musste sich anschließend über Monate hinweg zurückkämpfen.