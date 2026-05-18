Golfstar will nach vorn blicken: Tiger Woods nach Behandlung wieder bei Vanessa Trump

Tiger Woods ist nach seiner Behandlung im Ausland wieder zu Hause. Nach seinem Unfall und der Festnahme im März richtet der Golfstar nun den Blick nach vorn.
Nach sechs Wochen in Behandlung ist Tiger Woods (50) in der vergangenen Woche in sein Zuhause in Florida zurückgekehrt. Dort ist der Golfstar auch wieder mit seiner Partnerin Vanessa Trump vereint. Wie ein Insider dem Magazin "People" verriet, sei Woods derzeit "guter Dinge" und richte den Blick nach vorn. Er könne es demnach "kaum erwarten, die rechtlichen Probleme hinter sich zu lassen". Der 50-Jährige war nach einem Autounfall am 27. März 2026 festgenommen worden.