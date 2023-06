1 Aline Krauter schwingt den Schläger für den Stuttgarter Golfclub Solitude. Foto: Baumann

Der 20 Jahre jungen Stuttgarterin Aline Krauter eröffnen sich viele neue Möglichkeiten nach dem Gewinn des bedeutendsten Damen-Titels, den es im Amateurgolf weltweit zu gewinnen gibt.









Stuttgart - Für Aline Krauter ist es wie verhext. Sie ist nicht die einzige Golfspielerin auf diesem Planeten, deren Vorbild Tiger Woods ist, aber was sie alles mit dem US-Superstar verbindet, das kann sich sehen lassen. Sie haben beide am 30. Dezember Geburtstag, Krauter studiert derzeit auf derselben Universität (Stanford) in Kalifornien wie Tiger Woods als junger Mann – und das Beste ist: Im ersten Jahr ihres Politikstudiums bewohnte sie auch noch dasselbe Zimmer, in dem Woods viele Jahre zuvor Teile seines College-Lebens verbracht hatte.