Golf-Talent vom GC Solitude startet durch: Traumstart für Helen Briem im Profi-Lager

1 Siegerstrahlen: Helen Briem mit ihrem Vater Jochen, der sie in Spanien als Caddy begleitete. Foto: /Mark Runnacles

Grandioser Auftakt im Profi-Geschäft: Die 19 Jahre alte Golferin des Stuttgarter GC Solitude aus Mönsheim trumpft mit einem Sieg in Spanien auf. Auch zwei weitere Spielerinnen überzeugen.











Link kopiert



Die La Sella Open, eines der am höchsten dotierten Turniere der Ladies European Tour (LET), wird Helen Briem wohl für immer in besonderer Erinnerung behalten. Beim ersten Auftritt auf der LET nach dem Wechsel ins Profi-Lager gelang der Golferin des Stuttgarter GC Solitude aus Mönsheim ihr erster Sieg. Das wirft ein Schlaglicht darauf, was man von Helen Briem noch erwarten kann, denn die 19-Jährige gewann unter höchstem Druck in einem spannenden Duell mit einer bogeyfreien Runde und einem abgeklärten Birdie auf dem 18. Grün.