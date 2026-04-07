Skandale, Verletzungen, Comebacks: Tiger Woods fehlt beim Masters – doch sein Name sorgt in Augusta trotzdem für Diskussionen. Was steckt hinter dem Mythos Woods?
Augusta - Eigentlich hätte Tiger Woods beim Masters allen Grund zum Feiern gehabt. Im April vor 25 Jahren schrieb er im Augusta National Golf Club Geschichte: Mit dem Triumph beim Masters 2001 machte er den historischen "Tiger-Slam" perfekt. Zwischen Juni 2000 und April 2001 gewann der Superstar alle vier großen Major-Turniere in Folge. Angesichts der neusten Eskapaden und darauffolgenden Diskussionen um seine Person ist bei dem inzwischen 50-jährigen Kalifornier die Partylaune aber verflogen.