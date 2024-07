1 Keegan Bradley wird 2025 das Ryder-Cup-Team der USA als Kapitän anführen. Foto: John Raoux/AP/dpa

Tiger Woods will nicht US-Kapitän für den Ryder Cup 2025 sein. Diese Ehre übernimmt nun ein anderer Golfprofi.











New York - Keegan Bradley ist nach der Absage von Tiger Woods zum Ryder-Cup-Kapitän des US-Teams ernannt worden. Der 38 Jahre alte Golfprofi wird 2025 die US-Auswahl im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen Titelverteidiger Europa anführen. Der Ryder Cup findet Ende September kommenden Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York statt.