Goldreserve der Republik: Deutschlands Notgroschen lagert in New York

Manche befürchten, dass der amerikanische Präsident die deutsche Goldreserve in den USA für Erpressungsversuche nutzen könnte.
Die Vorstellung ist zu schön: Bundesbankpräsident Joachim Nagel reist mit einem schwer bewachten Schiff nach New York, klingelt am Liberty Place, Nummer 32, und bittet höflich um die Hergabe von 1236 Tonnen Gold. So viel Edelmetall hat die Bundesbank bei der New York Federal Reserve gebunkert. Seitdem sich die Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA und der Unabhängigkeit ihrer Notenbank mehren, werden Rufe laut, das Gold nach Frankfurt zu holen. Die Idee ist verlockend. Klug ist sie nicht.