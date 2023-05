Was ist damals vor Gericht passiert?

Fatih Akin bringt mit „Rheingold" den spektakulären Goldraub von Rapper Xatar bei Ludwigsburg ins Kino. Das Stuttgarter Landgericht verhandelte den Mammutprozess damals. Unsere Reportage aus dem Jahr 2012 gibt tiefe Einblicke.









Stuttgart - Wenn Jörg Geiger konzentriert zuhört, nimmt er seine Brille ab und drückt den Brillenbügel gegen die Unterlippe. Oder er rückt das Gestell nur tiefer auf die Nase und blickt scharf über die Gläser hinweg. Als Vorsitzender Richter im Goldraubprozess muss Jörg Geiger häufig konzentriert zuhören, es ist eine seiner Stärken. Der Richter ist der Ruhepol in einem lauten Verfahren. Wenn die zehn Anwälte streiten und sich anschreien - Jörg Geiger erträgt es mit großer Gleichmut. Wenn ein Verteidiger quälend langsam einen Beweisantrag vorliest - ebenfalls. Jetzt aber, nach fast 60 Verhandlungstagen, hat er genug gehört, denn es ist alles gesagt. Von einem "zügigen Abschluss des Verfahrens" sprach Geiger am Donnerstag. Er will die Beweisaufnahme schließen. Neue Töne. Der Mammutprozess nähert sich dem Ende.