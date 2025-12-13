Goldmedaille in Tokio: Weltrekord – warum ein Affalterbacher Sportschütze unerhört treffsicher ist

Erik Hess vom SV Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) gewinnt bei den Deaflympics, den Olympischen Spiele der Gehörlosen, in Tokio Gold im Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr.
Vorsichtig öffnet Erik Hess das schmucke Holzkästchen, das für ihn einen ganz besonderen Schatz verwahrt – die Goldmedaille, die er im Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr bei den Deaflympics, den Olympischen Spielen der Gehörlosen, in Tokio gewonnen hat. Noch ist offen, wo das Goldstück einen Platz in seiner Wohnung in Bittenfeld finden wird, wo er mit seiner Partnerin Julia Fraschka lebt. „Da suchen wir noch nach einem schönen Ort“, sagt Fraschka, die auch Sportschützin ist.