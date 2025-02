Goldhandel: Bande schmuggelte 7000 Kilo Gold mit Autos in die Schweiz

1 Der Schweizer Zoll erwischte die Schmuggler. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Ein Mann soll in fünf Jahren rund sieben Tonnen Gold aus Italien in die Schweiz geschmuggelt haben. Kuriere sollen dabei Schmuck, Münzen und Goldbarren bei den Grenzübertritten in Autos versteckt haben - zum Beispiel im eigens präparierten Tanks, im Armaturenbrett oder in der Sitzlehne. Das Edelmetall wurde teils nach Deutschland verkauft, wie das Schweizer Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit berichtete. Die Ermittler entlarvten nun einen 65-jährigen Italiener als mutmaßlichen Chef des Schmuggelrings. Er sei angeklagt worden.