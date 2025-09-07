Goldener Löwe: Jury-Chef Alexander Payne verteidigt Entscheidung

Warum hat Jim Jarmuschs "Father Mother Sister Brother" den Goldenen Löwen in Venedig erhalten und nicht das favorisierte Gaza-Drama "The Voice of Hind Rajab"? Der Vorsitzende der Filmfestival-Jury hat in einer Pressekonferenz zu der Kritik Stellung genommen.
Die Preisverleihung beim 82. Filmfestival von Venedig hat in der Fachwelt für ein gewisses Erstaunen gesorgt. Denn die Jury zeichnete die Tragikomödie "Father Mother Sister Brother" mit dem Hauptpreis für den besten Film aus - und nicht den Favoriten "The Voice of Hind Rajab". Der Jury-Vorsitzende Alexander Payne (64) verteidigte diese Entscheidung während einer Pressekonferenz.