1 Goldene Milch oder Kurkuma Latte: Gesunder Drink im Trend Foto: Tatiana Bralnina/ Shutterstock

Goldene Milch erobert seit Jahren die Social-Media-Welt, aber was macht sie so besonders? Die Antwort liegt in der Hauptzutat: Kurkuma. Hier erfahren Sie alles über das Rezept, die Wirkung und mögliche Nebenwirkungen des Trendgetränks.











Goldene Milch: Warum Kurkuma der Star des Trendgetränks ist

Goldene Milch, auch bekannt als Kurkuma Latte, ist seit Jahren eines der gefragtesten Getränke auf Social Media. Doch hinter der auffälligen gelben Farbe verbirgt sich mehr als nur ein stylischer Drink – das Geheimnis der Goldenen Milch liegt in der Zutat Kurkuma. Kurkuma, das "goldene Gewürz", ist nicht nur für die Farbe, sondern vor allem für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt. Aber was macht Kurkuma so besonders und warum sollten Sie täglich Goldene Milch trinken?