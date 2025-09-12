Goldene Henne & Co. - TV-Tipps am Freitag

Im Ersten moderieren Kai Pflaume und Florian Silbereisen die Verleihung der "Goldenen Henne 2025". Ein Streit zwischen zwei Brüdern endet in "Ein Fall für zwei" (ZDF) tödlich. In "Das Geheimnis des Totenwaldes" (3Sat) geschehen 1989 zwei Doppelmorde.

Zum 30. Jubiläum der Goldenen Henne und 35 Jahren Deutscher Einheit gibt es ein besonderes Ereignis: Erstmals wird die Preisverleihung live im Ersten gezeigt. Gastgeber sind Florian Silbereisen und Kai Pflaume, die erstmals zusammen moderieren. Das Publikum darf sich auf einen Abend mit Musik, Emotionen und vielen Höhepunkten freuen. Unter den Nominierten sind Barbara Schöneberger, Bully Herbig und Nora Tschirner.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Sondengänger, Krimiserie Ein heftiger Streit zwischen den Brüdern Elias (Nicolas Schwarzbürger) und Johann (Ludwig Trepte) endet tragisch. Kurz darauf wird Elias tot gefunden, und Johann gerät in Verdacht. Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) übernimmt seine Verteidigung. Mit Hilfe von Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) versucht er, Johanns Unschuld zu beweisen. Die Brüder waren als Hobby-Archäologen unterwegs und scheinen auf etwas Bedeutendes gestoßen zu sein. Leo dringt tiefer in die Welt der Sondengänger ein. Besonders Mario Karl (Kai Schumann), ein erfolgloser Sondler, zeigte sich verärgert über die Brüder in seinem Gebiet.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Geheimnis des Totenwaldes (1), Krimi

Im Sommer 1989 verschwindet die Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethge (Matthias Brandt) spurlos aus ihrem Haus in Niedersachsen. In der Nähe werden grausame Doppelmorde begangen. Die örtliche Polizei ist überfordert. Bethge will seine Schwester finden, darf als Hamburger Beamter jedoch nicht in Niedersachsen ermitteln. Dennoch setzt er seine Recherchen fort, fast drei Jahrzehnte lang und trotz vieler Hindernisse. Erst im Ruhestand stößt er schließlich auf die Spur eines Serienmörders.

20:15 Uhr, RTL zwei, Nur noch 60 Sekunden, Actionthriller

Randall "Memphis" Raines (Nicolas Cage) braucht nur eine Minute, um ein Auto zu stehlen. Eigentlich hat er sein kriminelles Leben längst hinter sich gelassen. Doch als sein Bruder Kip (Giovanni Ribisi) bei einem Auftrag für einen berüchtigten Autoschieber versagt, muss Randall noch einmal zurück ins Geschäft. Um den Job zu erledigen, stellt er sein früheres Team erneut zusammen. Mit dabei sind unter anderem Mechanikerin Sara "Sway" Wayland (Angelina Jolie) und Ziehvater Halliwell (Robert Duvall).

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Die Jäger, Krimiserie

Kommissar Emil Wagner (Christoph Letkowski) empfängt mitten in der Nacht rätselhafte Signale. Kurz darauf bemerkt seine Frau Leonie, dass er verschwunden ist, nachdem das Kind sie durch Schreie geweckt hat. Chef Turowski (Andreas Guenther) und Kollegin Saskia (Lisa Hrdina) vermuten eine Verbindung zu ihren Ermittlungen in einem Missbrauchsfall. Erst kürzlich wurde ein Verdächtiger freigelassen, der jedoch behauptet, Emil habe ihm sogar geholfen.