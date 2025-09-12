Goldene Henne & Co. - TV-Tipps am Freitag

Im Ersten moderieren Kai Pflaume und Florian Silbereisen die Verleihung der "Goldenen Henne 2025". Ein Streit zwischen zwei Brüdern endet in "Ein Fall für zwei" (ZDF) tödlich. In "Das Geheimnis des Totenwaldes" (3Sat) geschehen 1989 zwei Doppelmorde.
20:15 Uhr, Das Erste, Goldene Henne 2025, Preisverleihung
Zum 30. Jubiläum der Goldenen Henne und 35 Jahren Deutscher Einheit gibt es ein besonderes Ereignis: Erstmals wird die Preisverleihung live im Ersten gezeigt. Gastgeber sind Florian Silbereisen und Kai Pflaume, die erstmals zusammen moderieren. Das Publikum darf sich auf einen Abend mit Musik, Emotionen und vielen Höhepunkten freuen. Unter den Nominierten sind Barbara Schöneberger, Bully Herbig und Nora Tschirner.