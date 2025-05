Golden Globes: Veranstalter führen neue Podcast-Kategorie ein

Die Beliebtheit von Podcasts geht auch nicht an Preisverleihungen spurlos vorbei: Die Golden Globe Awards machen es vor und haben eine Neuerung für die kommende Ausgabe angekündigt. Wie die Organisatoren der prestigeträchtigen Preisverleihung am Mittwoch bekannt gaben, wird die Zeremonie ab 2026 um eine Kategorie für Podcasts erweitert. Die Nachricht sorgt für Aufmerksamkeit, denn damit würdigt erstmals eine der großen Film- und TV-Preisverleihungen das wachsende Medium.

Meilenstein für das Audioformat

"Da sich die Unterhaltungswelt weiterentwickelt, freuen wir uns, neue Erzählformen anzuerkennen", erklärte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes, in einer Mitteilung. "Podcasts haben sich zu einem tiefgründigen Medium für das Teilen von Geschichten und den Aufbau von Gemeinschaften über globale Grenzen und Generationen hinweg entwickelt." Podcasts waren bisher hauptsächlich bei digital-orientierten Preisverleihungen berücksichtigt worden, die renommierten Golden Globes zeichneten nur Kinofilme und Fernsehsendungen aus.

Nach bisherigen Informationen sollen die "Top 25 Podcasts" für eine Berücksichtigung in Frage kommen, wobei insgesamt sechs Finalisten für die Kategorie nominiert werden. Details zu den Anforderungen für diese Rankings sowie weitere Einzelheiten sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Die Nominierungen für die Golden Globes 2026 in allen nun 27 Kategorien werden am 8. Dezember verkündet. Die Preisverleihung selbst findet am 11. Januar 2026 statt und wird von Nikki Glaser (40) moderiert, die damit ihre Rolle als Gastgeberin fortsetzt. Die Zeremonie wird live auf CBS und Paramount+ mit Showtime übertragen.