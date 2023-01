1 Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Golden Globes. Foto: 2023 Kevin Mazur

Kaley Cuoco hat bei den Golden Globes ihren Babybauch in einem lavendelfarbenen Kleid präsentiert. Neben ihr auf dem roten Teppich strahlte ihr Partner Tom Pelphrey.















Kaley Cuoco (37) hat bei den Golden Globes in Beverly Hills einen glänzenden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin präsentierte ihren Babybauch in einem weiten, lavendelfarbenen Kleid. An der ärmellosen Robe glitzerten Edelsteine an den Trägern und rund um die Taille des ehemaligen "The Big Bang Theory"-Stars. Der weite, fließende Rock fiel bis auf den Boden. Ihre brünetten Haare trug die 37-Jährige zu einer eleganten Hochsteckfrisur zusammengefasst.

Mit der Schauspielerin erschien ihr Partner, "Ozark"-Star Tom Pelphrey (40), zu dem Event. Er zeigte sich im weißen Sakko, weißem Hemd und schwarzer Fliege. Dazu kombinierte er dunkle Hose und Schuhe. Auf dem roten Teppich präsentierte sich das Paar schwer verliebt und tauschte vor den Fotografen auch Küsse aus.

Bei der Preisverleihung selbst ging Cuoco dann leer aus. Sie war für "The Flight Attendant" in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer TV-Serie - Musical oder Comedy" nominiert. Der Preis ging an Quinta Brunson (33) aus "Abbott Elementary".

Kaley Cuoco verkündete Schwangerschaft im Herbst

Dass Kaley Cuoco schwanger ist, hatte die Schauspielerin im Oktober in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Auch das Geschlecht verriet sie bereits: "Babymädchen Pelphrey kommt 2023." Das Paar sei "über alle Maßen gesegnet" und "überglücklich". Cuoco widmete ihrem Schauspielkollegen damals zudem eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich, Tommy Pelphrey", schrieb sie.

Das Paar lernte sich im April 2022 bei der "Ozark"-Premiere kennen. Wie Cuoco dem US-Nachrichtenmagazin "Extra" verriet, war es "Liebe auf den ersten Blick". Im Mai machten die beiden ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Cuoco hatte im September 2021 nach drei Jahren Ehe die Scheidung von Karl Cook (32) eingereicht. Es war die zweite Ehe des US-Stars. An Silvester 2013 hatte sie US-Tennisspieler Ryan Sweeting (35) geheiratet, mit dem sie seit Sommer 2013 liiert war.