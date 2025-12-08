Golden Globes: Ariana Grande und Cynthia Erivo reagieren emotional

Ariana Grande und Cynthia Erivo sind erneut für ihre jeweiligen "Wicked"-Rollen bei den Golden Globes nominiert. So emotional reagierten die beiden Co-Stars auf die News.

Eine Golden-Globe-Nominierung wird auch beim zweiten Mal in Folge nicht zur Routine: Ariana Grande (31) darf erneut für ihre Rolle als Glinda in den "Wicked"-Filmen auf einen Preis als beste Nebendarstellerin hoffen - für die Sängerin und Schauspielerin alles andere als selbstverständlich. "Es ist definitiv genauso aufregend wie letztes Jahr und hat mich irgendwie total überrumpelt", gestand Grande dem "Hollywood Reporter" kurz nach der Bekanntgabe. "Man erwartet so etwas nicht, geschweige denn, dass es zweimal für dieselbe Rolle passiert."

Auf Instagram schrieb Grande zudem: "Vielen Dank, Golden Globes, für diese große Ehre und dafür, dass ihr diese Leistung ein zweites Ml anerkannt habt. Ich bin so gerührt und dankbar, es gibt wirklich keine Worte. Danke, danke!!!!!" Zudem ehrte sie ihren Co-Star Cynthia Erivo (28), die für die Hauptrolle der Elphaba als beste Hauptdarstellerin nominiert ist. "Herzlichen Glückwunsch an meine brillante Freundin!!!!", so Grande.

Auch Cynthia Erivo freut sich über Golden-Globe-Nominierung

Cynthia Erivo meldete sich selbst zu ihrer Nominierung zu Wort - auch sie ist das zweite Jahr infolge für dieselbe Rolle nominiert. "Wow!!! Was für schöne Nachrichten. Es ist eine Ehre, nochmal für diesen Film nominiert zu sein. Es war eine schöne Reise, diese Figur zu spielen, und das ist die Kirsche obendrauf", schrieb sie in einer Instagram-Story. Die Britin bedankt sich zudem bei Regisseur Jon M. Chu und Produzent Marc Platt. Auch sie richtet Glückwünsche an Co-Star Ariana Grande, die sie ihre "süße Schwester" nennt.

Zudem freut sich die Schauspielerin und Sängerin über einen Meilenstein: Sie ist die erste Schwarze Frau, die zwei Golden-Globes-Nominierungen als Hauptdarstellerin erhalten hat. "Das bedeutet mir so viel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll... Danke", schreibt Erivo.

Insgesamt hat der Film "Wicked: Teil 2" fünf Nominierungen erhalten. Bei den Golden Globes 2025 gingen sowohl Cynthia Erivo und Ariana Grande leer aus, der erste "Wicked"-Teil konnte immerhin den Preis für die beste Leistung an den Kinokassen gewinnen.