Golden Globes: Ariana Grande und Cynthia Erivo reagieren emotional

Ariana Grande und Cynthia Erivo sind erneut für ihre jeweiligen "Wicked"-Rollen bei den Golden Globes nominiert. So emotional reagierten die beiden Co-Stars auf die News.
Eine Golden-Globe-Nominierung wird auch beim zweiten Mal in Folge nicht zur Routine: Ariana Grande (31) darf erneut für ihre Rolle als Glinda in den "Wicked"-Filmen auf einen Preis als beste Nebendarstellerin hoffen - für die Sängerin und Schauspielerin alles andere als selbstverständlich. "Es ist definitiv genauso aufregend wie letztes Jahr und hat mich irgendwie total überrumpelt", gestand Grande dem "Hollywood Reporter" kurz nach der Bekanntgabe. "Man erwartet so etwas nicht, geschweige denn, dass es zweimal für dieselbe Rolle passiert."