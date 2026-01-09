Golden Globes 2026: Übertragung und Nominierungen

Wann finden die Golden Globes 2026 statt? Wo läuft die Preisverleihung live im TV und Stream? Alle Infos zu Termin, Übertragung, Moderatorin sowie Kategorien und Nominierungen im Überblick.

Die Golden Globes 2026 stehen kurz bevor und werfen wieder einen Blick auf die wichtigsten Filme, Serien und Stars des Jahres. Wann die Preisverleihung stattfindet, wo sie live zu sehen ist, welche Kategorien und Nominierungen vergeben werden und wer durch den Abend führt – alle wichtigen Infos zu den Golden Globes 2026 gibt es hier im Überblick.

Wann finden die Golden Globes 2026 statt? Die Golden Globes 2026 werden am Sonntag, 11. Januar 2026, im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills verliehen. In Deutschland ist die Preisverleihung in der Nacht auf Montag, den 12. Januar 2026, ab 2 Uhr zu sehen.

Wo kann man die Golden Globes 2026 schauen?

In den USA überträgt CBS die Golden Globes 2026 live im TV, der Stream läuft über Paramount+. In Deutschland und Österreich ist die Verleihung dort jedoch nicht verfügbar – auch ein VPN hilft nicht weiter.

Allerdings gibt es für die deutschen Zuschauer dennoch eine Möglichkeit, die Golden Globes live mitzuverfolgen: In Kanada zeigt Citytv die Golden Globes 2026 im TV, Citytv+ bietet zusätzlich einen Livestream. Mit einem VPN ist der Stream auch hier nutzbar. Allerdings ist eine Mitgliedschaft nötig: Die ersten sieben Tage sind kostenlos, danach wird das Abo kostenpflichtig.

Golden Globes 2026: Kategorien und Nominierungen

Alle Kategorien und Nominierungen der Golden Globes 2026 finden Sie hier im Überblick: Golden Globes 2026 - alle Nominierungen auf einen Blick.

Wer moderiert die Golden Globes?

Bei den Golden Globes 2026 führt Comedian und Moderatorin Nikki Glaser erneut durch die Preisverleihung. Sie hatte bereits im Vorjahr die Gala moderiert und wurde auch für 2026 wieder bestätigt.