Golden Globes 2026: Übertragung und Nominierungen

Wann finden die Golden Globes 2026 statt? Wo läuft die Preisverleihung live im TV und Stream? Alle Infos zu Termin, Übertragung, Moderatorin sowie Kategorien und Nominierungen im Überblick.
Die Golden Globes 2026 stehen kurz bevor und werfen wieder einen Blick auf die wichtigsten Filme, Serien und Stars des Jahres. Wann die Preisverleihung stattfindet, wo sie live zu sehen ist, welche Kategorien und Nominierungen vergeben werden und wer durch den Abend führt – alle wichtigen Infos zu den Golden Globes 2026 gibt es hier im Überblick.