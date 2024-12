Die Golden Globe Nominierungen 2025 sind da und geben spannende Einblicke in die Favoriten der kommenden Oscars. Von beeindruckenden Filmproduktionen bis hin zu gefeierten Serienhits – die Liste der Nominierten spiegelt die Vielfalt und Kreativität des vergangenen Jahres wider.

Die Nominierungen für die 82. Golden Globes wurden heute bekanntgegeben und geben einen ersten Vorgeschmack auf die anstehende Oscars-Saison. Im Rennen um die prestigeträchtigen Preise stehen dieses Jahr einige herausragende Filme und Serien. Mit zehn Nominierungen führt das Gangster-Musical „Emilia Pérez“ das Feld an.

Auch der Vatikan-Thriller „Konklave“ des deutsch-österreichischen Regisseurs Edward Berger zählt mit sechs Nominierungen zu den Favoriten. Die Verfilmung des Romans von Robert Harris erhielt unter anderem Nominierungen für „Bestes Drama“, „Beste Regie“ und Ralph Fiennes als „Bester Hauptdarsteller“. Ebenfalls nominiert sind Isabella Rossellini als „Beste Nebendarstellerin“ und Volker Bertelmann für die „Beste Filmmusik“. Berger, der bereits mit „Im Westen nichts Neues“ beeindruckte, stärkt damit erneut seine Position in der internationalen Filmwelt.

Auch deutsche Produktionen sind vertreten: Mohammad Rasoulofs Film „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“ wurde als „Bester internationaler Film“ nominiert und rückt die deutsche Filmszene ins Rampenlicht. Im Serienbereich dominiert die preisgekrönte Show „The Bear“ mit fünf Nominierungen.

Spannend bleibt zudem die Frage nach Überraschungen und Enttäuschungen. Während große Blockbuster wie „Dune: Part Two“ mit lediglich zwei Nominierungen vergleichsweise leer ausgehen, konnte die Musical-Verfilmung „Wicked“ mit vier Nominierungen punkten.

Die Verleihung der Golden Globes findet am 5. Januar 2025 im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles statt. Die Auszeichnungen gelten traditionell als Gradmesser für die Academy Awards und geben spannende Einblicke in die möglichen Oscar-Favoriten des kommenden Jahres.

Das sind die Golden Globe-Nominierungen 2025

Bester Film – Drama

Der Brutalist

Dune: Part Two

Konklave

Like a Complete Unknown

Nickel Boys

September 5

Bester Film - Musical oder Komödie

Anora

Challengers - Rivalen

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Bester Animationsfilm

Alles steht Kopf 2

Flow

Memoir of a Snail

Vaiana 2

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln

Der wilde Roboter

Bester nicht-englischsprachiger Film

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

I'm Still Here

Das Mädchen mit der Nadel

Die Saat des heiligen Feigenbaums

Vermiglio

Beste Schauspielerin – Drama

Bester Schauspieler – Drama

Adrien Brody - Der Brutalist

Timothée Chalamet - Like a Complete Unknown

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice - The Trump Story

Beste Schauspielerin - Musical oder Komödie

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Zendaya - Challengers - Rivalen

Bester Schauspieler - Musical oder Komödie

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Hugh Grant- Heretic

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Glen Powell - A Killer Romance

Sebastian Stan - A Different Man

Beste Nebendarstellerin

Ariana Grande - Wicked

Selena Gomez - Emilia Pérez

Felicity Jones - Der Brutalist

Margaret Qualley - The Substance

Isabella Rossellini - Konklave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - Like a Complete Unknown

Guy Pearce - Der Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice - The Trump Story

Denzel Washington - Gladiator II

Beste Regie

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Konklave

Brady Corbet - Der Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

Payal Kapadia - All We Imagine as Light

Bestes Drehbuch

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Brady Corbet & Mona Fastvold - Der Brutalist

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Coralie Fargeat - The Substance

Peter Straughan - Konklave

Beste Musik

Volker Bertelmann - Konklave

Daniel Blumberg - Der Brutalist

Kris Bowers - Der wilde Roboter

Clément Ducol, Camille - Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross - Challengers - Rivalen

Hans Zimmer - Dune: Part Two

Bester Song

„Beautiful that Way“ – The Last Showgirl

„Compress / Repress“ – Challengers – Rivalen

„El Mal“ – Emilia Pérez

„Forbidden Road“ – Better Man

„Kiss the sky“ – Der wilde Roboter

„Mi Camino“ – Emilia Pérez

Beste Serie – Drama

Day of the Jackal

Diplomatische Beziehungen

Mr. & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb

Squid Game

Beste Serie – Musical oder Komödie

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody wants this

Only Murders in the Building

Beste Mini-Serie oder TV-Film

Baby Reindeer

Disclaimer

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama

Kathy Bates (Matlock)

Emma D’Arcy (House of the Dragon)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

Keira Knightley (Black Doves)

Keri Russell (Diplomatische Beziehungen)

Anna Sawai (Shōgun)

Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Jake Gyllenhaal (Aus Mangel an Beweisen)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (Day of the Jackal)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Billy Bob Thornton (Landman)

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Musical oder Komödie

Kristen Bell (Nobody wants this)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Kathryn Hahn (Agatha All Along)

Jean Smart (Hacks)

Bester Serien-Hauptdarsteller – Musical oder Komödie

Adam Brody (Nobody wants this)

Ted Danson (Undercover im Seniorenheim)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Mini-Serie oder TV-Film

Cate Blanchett (Disclaimer)

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Cristin Milioti (The Penguin)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Kate Winslet (The Regime)

Bester Serien-Hauptdarsteller – Mini-Serie oder TV-Film

Colin Farrell (The Penguin)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Kevin Kline (Disclaimer)

Cooper Koch (Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez)

Ewan McGregor (Ein Gentleman in Moskau)

Andrew Scott (Ripley)

Beste Serien-Nebendarstellerin

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Dakota Fanning (Ripley)

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Allison Janney (Diplomatische Beziehungen)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Bester Serien-Nebendarsteller

Tadanobu Asano (Shōgun)

Javier Bardem (Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez)

Harrison Ford (Shrinking)

Jack Lowden (Slow Horses)

Diego Luna (La Máquina)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Beste Stand-Up-Comedy-Performance im Fernsehen

Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was…)

Nikki Glaser (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)

Seth Meyers (Seth Meyers: Dad Man Walking)

Adam Sandler (Adam Sandler: Love You)

Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)

Ramy Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)

