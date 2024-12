Die Erfolgsshow aus den USA ist nun endlich auch in Deutschland angekommen! Seit dem 3. Dezember 2024 können Sie die 1. Folge der 1. Staffel „Golden Bachelor“ streamen. Wie viele Folgen es geben wird und wann Sie diese anschauen können.

Golden Bachelor: Das sind die Sendetermine

Ab dem 3. Dezember können Sie sich jeden Dienstag auf eine neue Folge „Golden Bachelor“ freuen. Insgesamt wird es 9 Folgen geben bei RTL+ geben. Die Sendetermine sind damit wie folgt:

Folge: 3. Dezember 2024 Folge: 10. Dezember 2024 Folge: 17. Dezember 2024 Folge: 2 Dezember 2024 Folge: 31. Dezember 2024 Folge: 7. Januar 2025 Folge: 14. Januar 2025 Folge: 21. Januar 2025 Folge: 28. Januar 2025

Das ist der 1. „Golden Bachelor“ in Deutschland

Franz Stärk, geboren am 5. März 1951 in Damme ist ehemaliger stellvertretender Direktor einer Gesamtschule und blickt auf eine erfüllte Karriere zurück. Inzwischen genießt er seinen Ruhestand. Privat ist der Vater von zwei Söhnen seit 2012 Single. Seine Freizeit gestaltet Franz aktiv: Radfahren, Golfen und Kochen gehören zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Besonders verbunden ist er mit der Musik, wobei lateinamerikanische Rhythmen und alte, jazzige Schlager zu seinen Favoriten zählen. Auch bei Filmen schätzt er tiefgründige Geschichten – Werke wie „Die Brücken am Fluss“ und „Eine Frage der Ehre“ haben es ihm besonders angetan.

Diese Kandidatinnen kämpfen um das Herz von Franz Stärk

Darum geht es bei „Golden Bachelor“

Der „Golden Bachelor“ ist eine Abwandlung der beliebten TV-Dating-Show „The Bachelor“, die speziell auf ältere Teilnehmer zugeschnitten ist. Im Mittelpunkt steht ein charismatischer Mann im fortgeschrittenen Alter – typischerweise über 60 Jahre –, der sich verlieben möchte. Um ihn herum buhlen eine Gruppe reifer Frauen, die ebenfalls bereit sind, noch Mal die Liebe zu finden.

Die Show hebt sich von den klassischen Versionen durch die Lebenserfahrungen, reiferen Perspektiven und oft emotionalen Geschichten der Kandidaten ab. Viele Teilnehmer haben bereits ein erfülltes Leben hinter sich, seien es Karrieren, Familien oder frühere Partnerschaften. Dadurch entstehen tiefgründige Gespräche und romantische Momente, die sich oft stark von der dramatischeren Dynamik jüngerer Bachelor-Formate unterscheiden.