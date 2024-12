Endlich ist es auch in Deutschland so weit: Die erste Staffel von „Golden Bachelor“ startet! Im Mittelpunkt steht der 73-jährige Franz Stärk, der sich auf die Suche nach seiner großen Liebe begibt. Diese Kandidatinnen wollen sein Herz erobern.

Die „Golden Bachelor“-Kandidatinnen im Überblick

Astrid, 64 Jahre alt, aus Wiesbaden

Bärbel, 73 Jahre alt, aus München

Birgit L., 67 Jahre alt, aus Timmendorfer Strand

Birgit T., 60 Jahre alt, aus Neukirchen-Vluyn

Britta, 60 Jahre alt, aus Braunschweig

Christiane, 64 Jahre alt, aus Hamm

Christin, 71 Jahre alt, aus München

Kerstin, 63 Jahre alt, aus Erfurt

Lise, 60 aus Wels (Österreich)

Mercedes, 61 Jahre alt, aus Berlin

Sabine Si., 62 Jahre alt, aus Troisdorf

Sabine St., 67 Jahre alt, aus Niederkrüchten

Simone, 63 Jahre alt, aus Zug (Schweiz)

Sonja, 61 Jahre alt, aus Gelsenkirchen

Susanne, 63 Jahre alt, aus Abstatt

Sylvia, 62 Jahre alt, aus Neuhausen Spree

Ute St., 62 Jahre alt, aus München

Ute Sch., 60 Jahre alt, aus Berlin

Wann startet der „Golden Bachelor“?

Die 1. Folge können Sie ab dem 3. Dezember 2024 auf RTL+ streamen. Insgesamt wird es 9 Folgen geben. Die Sendetermine sind dann wie folgt:

Folge 1: 3. Dezember 2024

Folge 2: 10. Dezember 2024

Folge 3: 17. Dezember 2024

Folge 4: 24. Dezember 2024

Folge 5: 31. Dezember 2024

Folge 6: 7. Januar 2025

Folge 7: 14. Januar 2025

Folge 8: 21. Januar 2025

Folge 9: 28. Januar 2025

Das ist der Golden Bachelor 2024

Franz Stärk wurde am 5. März 1951 in Damme geboren, wo er auch heute noch lebt. Der pensionierte stellvertretende Direktor einer Gesamtschule blickt auf eine erfüllte berufliche Laufbahn zurück. Privat ist der Vater von zwei Söhnen seit 2012 Single. Seine Freizeit verbringt Franz am liebsten aktiv: Radfahren, Golfen und Kochen zählen zu seinen Hobbys, ebenso wie seine Leidenschaft für Musik. Besonders lateinamerikanische Klänge und alte, jazzige Schlager haben es ihm angetan. Auch im Filmgeschmack zeigt sich seine Vorliebe für emotionale und tiefgründige Geschichten – „Die Brücken am Fluss“ und „Eine Frage der Ehre“ zählen zu seinen Favoriten. Mit seinem Lebensmotto „Lachen ist tanzende Atmung“ begegnet er dem Leben stets mit einer positiven Haltung.