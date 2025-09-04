Gold-Gewinner aus Ludwigsburg: Über 300 Jahre in einem Boot –Uwe Jabs setzt Schlusspunkt unter Kanu-Karriere

Der Ludwigsburger ist mit 82 Jahren immer noch topfit. Trotzdem will er zukünftig keinen Rennsport mehr machen. Zum Abschied versammelt er hochkarätige Gäste um sich.
Für eine Überraschung ist Uwe Jabs immer gut. Das war so, als er 2023 nach einem halben Jahrhundert Wettkampfpause bei der Kanu-Marathon-Weltmeisterschaft antrat und Silber holte. Das war auch so, als er danach zwar angekündigt hatte, aufzuhören, im Jahr darauf aber doch wieder an den Start ging und Gold gewann. An diesem Samstag soll nun aber wirklich Schluss sein.