Gold-Gewinner aus Ludwigsburg: Über 300 Jahre in einem Boot –Uwe Jabs setzt Schlusspunkt unter Kanu-Karriere

Der Ludwigsburger ist mit 82 Jahren immer noch topfit. Trotzdem will er zukünftig keinen Rennsport mehr machen. Zum Abschied versammelt er hochkarätige Gäste um sich.

Für eine Überraschung ist Uwe Jabs immer gut. Das war so, als er 2023 nach einem halben Jahrhundert Wettkampfpause bei der Kanu-Marathon-Weltmeisterschaft antrat und Silber holte. Das war auch so, als er danach zwar angekündigt hatte, aufzuhören, im Jahr darauf aber doch wieder an den Start ging und Gold gewann. An diesem Samstag soll nun aber wirklich Schluss sein.

Von der Wettkampfbühne will sich der Ludwigsburger mit einem letzten Höhepunkt verabschieden. Denn er tritt zusammen mit absoluten Superstars der Kanuszene ab: Bei einer Showveranstaltung werden am Samstagvormittag im Vierer-Kajak neben ihm unter anderem zwei Olympia-Teilnehmer sitzen. Dem Sport an sich will Jabs aber treu bleiben.

Olympia-Fünfte zu Gast in Ludwigsburg

Das Ganze soll am Bootshaus seines Vereins SV Ludwigsburg, Otto-Konz-Weg 1, stattfinden. Zusammen mit Jabs, Jahrgang 1943, wollen sich auch Erich Pasch und Rudolf Blass verabschieden, die vier beziehungsweise sechs Jahre jünger sind. Die beiden wurden bei den Olympischen Spielen 1972 in München Fünfter und gewannen zahlreiche Deutsche Meistertitel. Dazu kommt Jabs Vereinskollege Jürgen Wittek, geboren 1956 in Waiblingen, der sich immerhin Deutscher Vizemeister nennen darf.

Alle vier wollen zukünftig keinen Rennsport mehr betreiben. Sportlich unterwegs sein werden sie trotzdem noch. „Wir wollen den Leuten beweisen, dass man auch im hohen Alter noch aktiv sein kann. Die Bilder werden sicherlich eindrucksvoll“, sagt Jabs. Mit seinen 82 Jahren ist er der Älteste unter den Vieren. „Bei den vier Leuten, die am Samstag im Boot sitzen, kommen über 300 Jahre zusammen“, sagt er mit einem kleinen Portion Stolz in der Stimme. Los gehen soll es gegen 10 Uhr.

Gleichgewichtsprobleme nicht mehr zu vernachlässigen

Jabs hat sein ganzes Leben lang Sport getrieben. Als junger Mann wurde er 1970 Deutscher Vizemeister mit der 4x500 Meter Staffel, dazu ist er mehrfacher Süddeutscher Meister. 2023 gelang ihm beim Comeback in Dänemark im alten Holzboot überraschend Platz zwei, ein Jahr später erfüllte er sich schließlich seinen Traum von Gold – und das, obwohl er sich nur sechs Wochen vor dem Turnier in Kroatien schwer verletzt hatte.

2024 holte Uwe Jabs sich in Kroatien die Goldmedaille – und erfüllt sich damit einen Traum. Foto: Martin Tschepe (Archiv)

Mittlerweile spürt Jabs seine 82 Jahre aber dann doch. „Das Kajakfahren ist eine sehr kippelige Angelegenheit und mit zunehmendem Alter wird das Gleichgewicht halten immer schwieriger. Es ist so wackelig, dass man seine PS nicht mehr auf die Straße bringen kann“, sagt er. Sport will Jabs aber weiterhin treiben. Laufen, Schwimmen, Radfahren – alles kein Problem. Nur eben keinen Kanu-Rennsport mehr.

„Ich bin jetzt 65 Jahre lang mit unterschiedlicher Intensität Kajak gefahren. Das war eine lange Zeit, hat riesig Spaß gemacht, aber irgendwann muss man den Schlusspunkt setzen“, sagt Jabs. Seine Sportbegeisterung wird ihm aber für immer erhalten bleiben. Gerade junge Menschen will er dazu motivieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun – bei ihm hat es sich schließlich ausgezahlt: „Spätestens, wenn man Klassentreffen hat und die Leute von ihren Stents erzählen, denke ich mir: ‚Du hast doch nicht alles falsch gemacht in diesem Leben.’“