Gold in München

Im Trophäenzimmer: Jürgen Colombo mit der Goldmedaille von den Olympischen Spielen 1972 in München.

Radsportler Jürgen Colombo triumphiert bei den Sommerspielen vor 50 Jahren mit dem Bahnvierer. Gold prägt seither sein Leben.









Jürgen Colombo gehört nicht zu denen, die mit ihren Erfolgen prahlen, sofort ihre Trophäen präsentieren, in den alten Zeiten leben. Journalisten, die den früheren Radsportler in Fellbach-Oeffingen besuchen, werden erst mal auf die Terrasse gebeten und mit einem Glas Wasser versorgt, ehe der Redefluss beginnt. Colombo, der an diesem Freitag 73 Jahre alt wird, hat eine Vorliebe für Piratenkopftücher. Doch seine Schätze zeigt der Freigeist erst, wenn man ihn nachdrücklich darum bittet.