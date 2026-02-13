GoFundMe-Kampagne: Steven Spielberg spendet 25.000 Dollar an James Van Der Beeks Familie

Erfolgsregisseur Steven Spielberg unterstützt die Familie des verstorbenen James Van Der Beek nach dessen Krebstod mit 25.000 US-Dollar: Freunde hatten ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet - inzwischen sind bereits mehr als zwei Millionen Dollar zusammengekommen.
Steven Spielberg (79) hat nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) 25.000 US-Dollar (rund 22.000 Euro) an dessen Familie gespendet. Der Regisseur und seine Ehefrau Kate Capshaw (72) zahlten auf ein über die Plattform "GoFundMe" eingerichtetes Spendenkonto ein, das Freunde der Familie für die Witwe Kimberly Van Der Beek (44) und die sechs gemeinsamen Kinder gestartet hatten.