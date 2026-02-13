GoFundMe-Kampagne: Steven Spielberg spendet 25.000 Dollar an James Van Der Beeks Familie

Erfolgsregisseur Steven Spielberg unterstützt die Familie des verstorbenen James Van Der Beek nach dessen Krebstod mit 25.000 US-Dollar: Freunde hatten ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet - inzwischen sind bereits mehr als zwei Millionen Dollar zusammengekommen.

Steven Spielberg (79) hat nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) 25.000 US-Dollar (rund 22.000 Euro) an dessen Familie gespendet. Der Regisseur und seine Ehefrau Kate Capshaw (72) zahlten auf ein über die Plattform "GoFundMe" eingerichtetes Spendenkonto ein, das Freunde der Familie für die Witwe Kimberly Van Der Beek (44) und die sechs gemeinsamen Kinder gestartet hatten.

Auf der GoFundMe-Seite erklären sie, weshalb: Die hohen Kosten von Van Der Beeks Krebsbehandlung sowie der langwierige Kampf gegen den Darmkrebs hatten die finanziellen Reserven der Familie stark belastet. Mit den Spendengeldern sollen nun alltägliche Lebenshaltungskosten gedeckt, laufende Rechnungen bezahlt und die Ausbildung der sechs Kinder unterstützt werden.

Der 48-jährige Schauspieler starb am Mittwochmorgen an den Folgen von Darmkrebs. Die Diagnose machte er 2024 öffentlich, nachdem er sich im Jahr zuvor "privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt" habe.

Bereits über zwei Millionen gesammelt

Der Spendenaufruf brachte bis Freitagmorgen bereits mehr als 2 Millionen US-Dollar (rund 1,7 Mio. Euro) ein. Zuletzt lag das Ziel bei 1,5 Millionen Dollar - am Mittwochmorgen hatte es noch deutlich niedriger bei 550.000 Dollar (etwa 460.000 Euro) gelegen. Weil weiterhin Spenden eingingen, hoben die Organisatoren die Zielsumme schrittweise an.

"Wir danken von ganzem Herzen für die Anteilnahme am Schicksal von James - und an dem seiner Familie. Das bedeutet uns unendlich viel. Inmitten unserer tiefen Trauer war eure Unterstützung ein Lichtblick. Sie erinnert uns daran, dass Liebe existiert, dass Gemeinschaft stark ist und dass James' Geist weiterhin Menschen zusammenbringt", schrieben Freunde der Familie Van Der Beek in einer neuen Nachricht auf "GoFundMe". "Die Familie nimmt sich jetzt Zeit zum trauern und um beieinander zu sein. Wir bitten die Medien und die Öffentlichkeit, ihnen in dieser schweren Zeit Raum und Privatsphäre zu gewähren. Ihr Respekt und Ihr Verständnis geben ihnen die nötige Ruhe. Bitte schließt James' Ehefrau und seine Angehörigen weiterhin in eure Gedanken und Gebete ein. Vielen Dank, dass ihr sein Leben mit Mitgefühl, Großzügigkeit und Liebe ehrt."

Dawson Leery war ein großer Spielberg-Fan

Steven Spielberg und James Van Der Beek haben zwar nie offiziell an einem gemeinsamen Filmprojekt gearbeitet. In "Dawson's Creek" war Van Der Beeks Serienfigur Dawson Leery allerdings bekennender Spielberg-Fan - in seinem Schlafzimmer hingen mehrere Filmplakate des Regisseurs.

Bei einem Wiedersehenstreffen der "Dawson's Creek"-Besetzung im September 2025 in New York, dessen Erlös der Krebshilfe und James Van Der Beek zugutekam, schaltete sich Steven Spielberg via Videobotschaft zu. "Dawson, du hast es geschafft. Vielleicht bekomme ich ja eines Tages auch einen Dawson-Kleiderschrank", sagte der Regisseur. Van Der Beek konnte krankheitsbedingt nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen, meldete sich aber ebenfalls mit einer Videobotschaft an seine Fans. "Ich möchte heute Abend auf dieser Bühne stehen und mich bei jedem einzelnen Anwesenden bedanken. Vom Ensemble über die Crew bis hin zu allen, die mitgeholfen und so großzügig waren, und ganz besonders bei euch allen - ihr seid die besten Fans der Welt", sagte er.

Zu den weiteren Hollywood-Größen, die laut Berichten ebenfalls größere Summen für Van Der Beeks Familie gespendet haben, gehören Regisseur Jon M. Chu (46), der 10.000 US-Dollar (rund 8.400 Euro) spendete, oder die Oscarpreisträgerin Zoe Saldaña (47), die monatlich 2.500 US-Dollar (rund 2.100 Euro) spendet.