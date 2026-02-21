Nach dem ALS-Tod von "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane haben Freunde eine GoFundMe-Kampagne gestartet. 250.000 US-Dollar sollen für die Zukunft seiner beiden Teenager-Töchter zusammenkommen.

"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane ist am Donnerstag im Alter von nur 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) gestorben. Erst im vergangenen April hatte der Schauspieler, den Millionen als charmanten Dr. Mark Sloan alias "McSexy" kannten, seine Diagnose öffentlich gemacht - die Krankheit schritt offenbar deutlich schneller voran, als irgendjemand erwartet hatte. Nun haben sich enge Vertraute zusammengetan, um für Danes Familie Geld zu sammeln.

Am Freitag, nur einen Tag nach seinem Tod, richteten Wegbegleiter unter dem Namen "Friends of the Dane Family" eine GoFundMe-Seite ein. Ziel der Kampagne: 250.000 US-Dollar für die beiden Teenager-Töchter des Schauspielers - die 15-jährige Billie Beatrice und die 13-jährige Georgia Geraldine. Das Geld soll den Mädchen, die aus Danes Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart ("Jawbreaker") stammen, "Stabilität" und Unterstützung für ihre Zukunft bieten.

Samstagvormittag waren bereits knapp 130.000 US-Dollar zusammengekommen. Sam Levinson und seine Frau Ashley Lent Levinson gehören auch zu den Spendern, die Eric Danes Familie unterstützen. Der 41-jährige Schöpfer von "Euphoria" und seine Frau haben laut der GoFundMe-Seite die bisher höchste Summe gespendet: 27.000 Dollar.

"Er kämpfte für andere Betroffene"

Auf der Spendenseite heißt es: "Nach seiner Diagnose wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Sprecher der ALS-Gemeinschaft, der seine Stimme und seine Plattform nutzte, um sich für Mitbetroffene einzusetzen und für mehr Aufmerksamkeit zu kämpfen." Selbst als sich sein eigener Gesundheitszustand verschlechterte, sei Dane zutiefst entschlossen geblieben, anderen mit derselben verheerenden Krankheit zu helfen. "Als seine Krankheit weitaus schneller voranschritt, als irgendjemand es sich hätte vorstellen können, haben sich Erics Freunde zusammengetan, um dieses GoFundMe zu gründen und seine Mädchen sowie ihre zukünftigen Bedürfnisse zu unterstützen."

Neben "Grey's Anatomy" war Dane zuletzt auch in der HBO-Serie "Euphoria" an der Seite von Jacob Elordi zu sehen, wo er dessen Vater verkörperte. Nach dem Bekanntwerden seines Todes meldeten sich zahlreiche Hollywood-Größen mit Beileidsbekundungen zu Wort, darunter "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes, Sharon Stone, Ashton Kutcher, Nina Dobrev, Alyssa Milano, Kevin McKidd, John Stamos, James Pickens Jr. und Selma Blair.

Zweiter Fall innerhalb weniger Tage

Die Spendenaktion für Danes Töchter erinnert an einen weiteren schmerzlichen Verlust, den Hollywood erst kürzlich hinnehmen musste: Auch nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek, der vergangene Woche im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben war, hatten Freunde eine GoFundMe-Kampagne für dessen Frau und Kinder ins Leben gerufen. Die enormen Behandlungskosten hatten die Familie finanziell aufgezehrt. Inzwischen kamen mehr als 2,7 Millionen US-Dollar zusammen.