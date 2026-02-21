Nach dem ALS-Tod von "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane haben Freunde eine GoFundMe-Kampagne gestartet. 250.000 US-Dollar sollen für die Zukunft seiner beiden Teenager-Töchter zusammenkommen.
"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane ist am Donnerstag im Alter von nur 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) gestorben. Erst im vergangenen April hatte der Schauspieler, den Millionen als charmanten Dr. Mark Sloan alias "McSexy" kannten, seine Diagnose öffentlich gemacht - die Krankheit schritt offenbar deutlich schneller voran, als irgendjemand erwartet hatte. Nun haben sich enge Vertraute zusammengetan, um für Danes Familie Geld zu sammeln.