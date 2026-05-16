Göppinger Wohngebiet Waldeck: Anwohner kritisieren geplante Nachverdichtung

Im Göppinger Wohngebiet Waldeck will eine Bauherrengemeinschaft zwölf Wohnungen bauen. Die Anwohner finden, die beiden Gebäude seien zu groß für ihr Eigenheim-Idyll.
Erneut üben Nachbarn Kritik an einem geplanten Wohnungsbauvorhaben, das ihrer Meinung nach viel zu voluminös ausfallen soll. Konkret geht es um zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen, die in der Kopernikusstraße im Gebiet Waldeck zwischen der Göppinger Innenstadt und Jebenhausen geplant sind. Dort liegen nebeneinander zwei über Jahrzehnte leer gelassene Grundstücke. Nun sollen sie bebaut werden. Die Gebäude sind mit zwei Vollgeschossen und einem zurückversetzten Dachgeschoss geplant. Die Göppinger Stadtverwaltung hält das Vorhaben für vertretbar. Mehr noch: Das Projekt soll ohne das zuerst geplante, langwierige Bebauungsplanverfahren verwirklicht werden, sondern mit dem sogenannten „Bauturbo“. Prompt gibt es einen Konflikt.