1 Kickers-Trainer Tobias Flitsch marschiert mit den Blauen Richtung Aufstieg. Foto: Pressefoto Baumann

Die Kickers wollen in der Oberliga zurück an die Tabellenspitze. Hier geht es zum Liveticker aus Göppingen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen nach der 0:1-Niederlage gegen die TSG Backnang beim Göppinger SV am Montag um 14 Uhr in der Oberliga Baden-Württemberg Wiedergutmachung betreiben. Punkten die Blauen beim Tabellensechsten, übernimmt das Team von Trainer Tobias Flitsch wieder den Platz an der Sonne, den es am Samstag an den Bahlinger SC verloren hatte.

Verfolgen Sie das Nachholspiel zwischen dem Göppinger SV und den Stuttgarter Kickers hier im Liveticker, den wir im Zusammenarbeit mit dem SVK und Fupa.net anbieten.