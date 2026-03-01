Göppinger Star in den USA: Mimi Kraus und sein amerikanischer Handballtraum

Michael „Mimi“ Kraus fügt seiner Handballkarriere einen exotischen Abstecher hinzu. Der Göppinger Weltmeister ist für den Los Angeles Team Handball Club am Ball. Was steckt dahinter?

Er hat in Württemberg für Frisch Auf Göppingen, den TVB Stuttgart und die SG BBM Bietigheim gespielt. Zudem in der Bundesliga für den TBV Lemgo und den HSV Hamburg, mit dem er 2013 die Champions League gewann. Nun hat Michael „Mimi“ Kraus seiner Vita noch einen exotischen Abstecher hinzugefügt. Im Alter von 42 Jahren spielt er für den Los Angeles Team Handball Club und lebt seinen amerikanischen Handballtraum.

Ziel Klub-WM Seit dem 27. Februar steht der Weltmeister von 2007 dem Team aus Kalifornien zumindest für ein entscheidendes Turnier zur Verfügung. Dabei qualifiziert sich in Los Angeles der Turniersieger gegen Mannschaften aus Chicago, New York, San Francisco und San Diego für die Kontinental-Meisterschaft Nordamerika/Karibik, die im Sommer voraussichtlich in Las Vegas ausgespielt wird. Der Gewinner dort wiederum löst das Ticket für die offizielle Handball-Klubweltmeisterschaft. Diese geht auch 2026 im Rahmen eines Dreijahresvertrages in Ägyptens Hauptstadt Kairo über die Bühne.

Neben Kraus hat der Los Angeles Team Handball Club weitere prominente Handballer verpflichtet. Zum Beispiel den früheren Balinger Europameister Martin Strobel, Ex-Nationalspieler Tobias Reichmann, den ehemaligen Göppinger Linksaußen Joscha Ritterbach oder den französischen Olympiasieger William Accambray. Bis zum vergangenen November trainierte Frank Carstens die Mannschaft. Dann nutzte der 54-Jährige seine Ausstiegsklausel, um den Bundesligisten SC DHfK Leipzig vor dem Abstieg zu retten. Der ehemalige Weltklasse-Spielmacher Morten Olsen (118 Länderspiele für Dänemark/früher TSV Hannover-Burgdorf) löste ihn ab.

Mimi Kraus im Frisch-Auf-Dress: gefragt bei den Fans. Foto: imago sportfotodienst

„Da wir planen, in Team USA Handball zu investieren, wird es weiterhin darauf ankommen, die besten Spieler und Trainer der Welt einzubeziehen, um alle Clubs und Programme voranzubringen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, gemeinsam daran zu arbeiten, mehr Aufmerksamkeit für Handball in den USA zu schaffen“, hieß es bei Olsens Verpflichtung in einer Mitteilung des Los Angeles Handball Club.

Hinter dem Projekt steckt Club-Gründer Lewis Howes. Der 41-Jährige ist bekannt als Bestsellerautor, Unternehmer, ehemaliger Zehnkämpfer, Ex-Footballstar, Podcaster und Social-Media-Star, dem auf Instagram 4,6 Millionen Menschen folgen. Der US-Amerikaner will sich einen sportlichen Lebenstraum erfüllen. Er möchte als Handballer an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen. Außerdem will er den Los Angeles Team Handball Club wieder zum US-Meister machen. Sein drittes Ziel ist es, den Handball in seiner Heimat grundsätzlich populär zu machen.

Neuerdings spielt Mimi Kraus dabei eine nicht ganz unbedeutende Rolle.