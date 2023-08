Ein teurer Abend an der Fils

Weil sie mit fünf anderen Jugendlichen im April dieses Jahre im Freien zusammenkam und damit gegen die Corona-Verordnung verstieß, sollte eine Schülerin 400 Euro Bußgeld bezahlen. Der Fall landete vor dem Göppinger Amtsgericht.









Göppingen - Zwei Wochen nachdem die Corona-Pandemie im März dieses Jahres das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend lahmgelegt hatte, war die Corona-Verordnung des Landes am strengsten: So durften sich maximal drei Menschen im öffentlichen Raum treffen. Nicht immer wurde das eingehalten, auch die Behörden im Kreis Göppingen haben jede Menge Bußgeldbescheide verschickt.