Eine 82-Jährige ist auf einem Gehweg in Göppingen unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkommt und ihr mehrfach ins Gesicht schlägt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am vergangenen Donnerstag, 9. Januar, einer 82 Jahre alten Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war die Seniorin gegen 14.20 Uhr in der Poststraße unterwegs, sie kam von einem Einkaufszentrum und ging in Richtung Fußgängerzone. Weil die Seniorin an einer starken Sehschwäche leidet, lief sie mittig auf dem Gehweg mit ausreichendem Abstand zur Straße. Dabei sei ihr der Unbekannte mit erhobenen Händen entgegengekommen und habe ihr mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, bevor er weiterlief.

Die Frau erlitt durch den Angriff Schmerzen im Gesicht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zur Tatzeit habe sich laut Polizei in unmittelbarer Nähe eine Gruppe befunden. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 07161/632360 um Zeugenhinweise.